همایش بزرگ پیاده روی بسیج در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ پیاده روی بزرگ بسیج صبح امروز با حضور چند هزار نفری مردم کرمانشاه در مسیرهای پل ولایت تا میدان کوهنورد طاقبستان و بلوار شهید شیرودی تا پل کوهنورد برگزار شد.

این همایش که همزمان در سراسر شهرستان های استان کرمانشاه برگزار شد از ساعت هفت و سی دقیقه صبح امروز آغاز شد و با قرعه کشی و اهدا جوایز در چند مرحله به پایان رسید.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در حاشیه برگزاری این همایش به خبرنگار مهر گفت: این گردهمایی بزرگ به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف ایجاد روحیه نشاط و تندرستی در میان مردم برگزار شده است.

سرهنگ مجتبی بیاتی گفت: در برگزاری این مراسم علاوه بر سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و بسیج ورزشکاران، ادارات و موسساتی مثل شهرداری، هیئت ورزش های همگانی استان کرمانشاه، کنگره سرداران امیران فرماندهان و 9800 شهید استان کرمانشاه، صدا و سیمای مرکز کرمانشاه (شبکه زاگرس)، بانک مهر اقتصاد، بانک انصار، بانک قوامین، موسسات مالی و اعتباری کوثر و ثامن الحجج و ... مشارکت داشته اند.

وی خاطر نشان کرد: جوایز متعددی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم یک دستگاه پراید، 10 کمک هزینه سفر به مکه مکرمه، 20 کمک هزینه سفر به مشهد، 50 دستگاه دوچرخه، 20 وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی و 20 افتتاح حساب قرض الحسنه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

یرنامه های متعددی ثل اجرای ورزشهای باستانی با نوای مرشد، سرودهای محلی و نواهای مقاومت در این همایش اجرا شد.