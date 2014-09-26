گزینه نظامی دشمن چیز تازه ای برای ملت ایران نیست/ دشمن به دنبال انقراض نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و همزمان با هفته دفاع مقدس یادواره سرداران و 300 شهید شهرستان پیشوا با حضور سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه، مسئولان و مدیران اجرایی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین و انقلابی شهرستان پیشوا برگزار شد.



این مراسم همچون سال های گذشته در جوار بارگاه ملکوتی حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) برگزار و مورد استقبال گسترده خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی قرار گرفت.



قدرت های دنیا حرکت انقلابی ملت ایران موافق نبودند



سعید جلیلی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس و جانفشانی رزمندگان اسلام برای دفاع از تمامیت ارضی کشور اظهار داشت: 34 سال پیش در همین روزها جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی آغاز شد و صدام جنگی را علیه ایران آغاز کرد.



نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تشریح علل حمله رژیم بعث به ایران افزود: انقلاب اسلامی ایران بار دیگر پرچمدار اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بود و حرکت جدیدی را در جهان اسلام به ارمغان آورد به همین خاطر قدرت های دنیا با این حرکت انقلابی ملت ایران موافق نبودند و با تمام توان از رژیم پهلوی حمایت کرده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی بودند.



وی ادامه داد: بررسی شرائط و مقتضیات جنگ تحمیلی بسیار مهم است زیرا در این جنگ یک طرف صدام و رژیم بعث عراق قرار داشت که قدرت های دنیا به صورت گسترده از عراق حمایت می کردند و در مقابل ایران قرار داشت که تازه در آن، انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود.



اولین حرکت استکبار برای مقابله با نظام اسلامی ایران گزینه نظامی بود



جلیلی اضافه کرد: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی، بخش هایی از چهار استان ایران توسط دشمن تصرف شد و مخالفان انقلاب اسلامی، هر آنچه اعم از توپ و تانک گرفته تا سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی را در اختیار داشتند در اختیار معارضان ایران قرار داده تا ضربه سنگینی به انقلاب اسلامی بزنند.



این مسئول در ادامه با اشاره به تحلیل نادرست دشمن از جنگ تحمیلی عنوان کرد: دشمن تصور می کرد که با توجه به اینکه از پیروزی انقلاب اسلامی مدت زمان کوتاهی می گذشت به راحتی می توانند بر کشور مسلط شوند به همین خاطر در تحلیل های خود، تصور می کردند که می توانند به راحتی انقلاب اسلامی را منقرض کنند.



وی گزینه نظامی دشمن را گزینه ای آشنا برای ملت ایران تأکید کرد: امروز سران استکبار می‌گویند گزینه نظامی روی میز است و این چیز تازه‌ای برای ملت ایران نیست بلکه اولین حرکت استکبار برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گزینه نظامی بود.



جلیلی در ادامه با اشاره به سرنوشت صدام پس از جنگ تحمیلی اظهار داشت: در جنگ هشت ساله تمام قدرتهای دنیا در یک طرف قرار داشتند و ملت ایران با دستان خالی در طرف مقابل قرار گرفته بودند اما آنچه ماندگار ماند، پیروزی مردم ایران اسلامی بود و امروز باید به این نکته توجه کرد که صدام که همه قدرتها از وی حمایت می کردند در کجا قرار دارد و ملت ایران از چه جایگاهی برخوردار است، قدرت‌های جهان سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته خودشان را به عراق دادند تا مردم ایران بترسند و عقب‌نشینی کنند، اما شهدای انقلاب اسلامی نه تنها نترسیدند، بلکه تمام هستی خودشان را در راه اسلام و آرمان‌های والای امام راحل و انقلاب اسلامی تقدیم کردند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ادامه یافتن دشمنی و کینه توزی استکبار با انقلاب اسلامی افزود: دشمن هم اکنون نیز با اتکا به ابزارهای مختلف تلاش دارد تا با نظام مقدس جمهوری اسلامی به مقابله بپردازد اما نظام اسلامی مقتدرانه در مقابل آن ایستادگی کرده است.

