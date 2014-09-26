به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي سعادت طلب عضو شوراي اسلامي شهر قم شامگاه پنجشنبه در هم‌انديشي وزير راه و شهرسازي با اعضاي هيئت علمي و استادان دانشگاه‌هاي قم اظهار كرد: معضلات زيادي در زمينه شهرسازي قم وجود دارد كه سال‌ها براي اين مشكلات خون دل مي‌خوريم.

وي از بين رفتن بافت‌هاي تاريخي و فرهنگي را مهم ترين معضل شهرسازي قم ذكر كرد و گفت: در شهر قم با استفاده از كلمه بافت فرسوده، بافت‌هاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي را از بين مي‌برند و هر روز شاهد تخريب خانه‌هاي تاريخي باارزش هستيم.

وي تاكيد كرد: متاسفاه نگاه به بافت‌هاي ارزشمند در حد چند خشت آجر است اما خوشبختانه بافت مركزي قم نزديك به حرم حضرت معصومه(س) است و كسي نتوانسته آنها را تخريب كند.

اين استاد دانشگاه قم به تشكيل نشدن شوراي بافت اشاره كرد و ادامه داد: در زمينه معماري اسلامي، همه جا شعار احياي معماري اسلامي را بيان مي‌كنيم اما وقتي در طرح تفصيلي 4 درصد شهر را براي مسكن ويلايي (الگوي مسكن اسلامي) در نظر گرفتيم مخالفت‌هاي زيادي مي‌شود.

سعادت طلب در مورد تراكم ساخت و ساز اظهار كرد: مشكل اصلي تراكم اين است كه برخي‌ها مي‌گويند اگر ساختمان سازي راه بيفتد همه چيز راه مي‌افتد. چرا براي اينكه شغل ايجاد كنيم سراغ مسكن مي‌رويم؟

وي با بيان اينكه ساختن براي فروش است نه براي بهره‌برداري تصريح كرد: كسي كه اين واحدها را مي‌سازد سودش را مي‌برد ولي مشكلات گريبانگير بهره برداران مي‌شود.

عضو شوراي اسلامي شهر قم بر لزوم استفاده از ظرفيت متخصصان در شهرسازي اظهار كرد: هويت هر شهري برگرفته از مردم و فرهنگ آن شهر است ولي ما هنوز در ضوابط شهرسازي مانده‌ايم و نمي‌توانيم هويت شهري را ارتقا دهيم.

زيرساخت‌هاي قم در شان اين شهر نيست

مجيد فارغيان قمي عضو نظام مهندسي ساختمان استان قم سخنران ديگر اين هم انديشي بود كه افزود: قم يك شهر مذهبي و مركز جهان تشيع است كه داراي نخبگان فراوان دانشگاهي است اما تعداد زيادي از آنها به دليل نبود امكانات يا در قم نيستند.

وي اضافه كرد: در يك دهه اخير به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم، تعداد زيادي از استادان جذب نشده‌اند.

فارغيان با اشاره به مهاجرپذيربودن شهر قم گفت: مهاجرپذيري براي شهر قم تهديد بالقوه است و شاهد چند پاره‌گي شديد در اين شهر فرهنگي هستيم. در برخي از مناطق شهر قم كه مهاجرت پذيري بيشتري دارد آسيب‌هاي زيادي وجود دارد.

وي تصريح كرد: امكانات و زيرساخت‌هايي كه قم دارد براي اين شهر كافي نيست. اگر قم را مركز جهان تشيع مي‌دانيم بايد زيرساخت‌هاي توسعه‌اي اين شهر فراهم باشد.

عضو نظام مهندسي ساختمان استان قم اضافه كرد: فارغ التحصيلان زيادي در رشته‌هاي متنوع دانشگاهي در قم حضور دارند و نياز شديد به تخصص آنها نيز وجود دارد ولي از آنها استفاده نمي‌شود. اگر به جايگاه تخصص‌ها اعتقاد داريم بايد از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده شود تا رشته شهرسازي جايگاه خودش را پيدا كند.

به گفته فارغيان قمي، بسياري از توريست‌هايي كه وارد قم مي‌شوند، تصورشان با قابليت موجود بسيار متفاوت است.

از بين رفتن حريم خصوصي زندگي با ورود فناوري‌هاي ريز

محمدصادق آخوندي رئيس دانشگاه صنعتي استان قم نيز يكي از شاخصه‌هاي مثبت اين دانشگاه را دارابودن استادان برجسته با رتبه بالاتر از استادياري ذكر كرد و افزود: با توجه به سابقه علمي استادان اين دانشگاه مي توانيم در حوزه حمل و نقل ريلي و استفاده از فناوري هاي نوين كه قابل برنامه ريزي هستند با وزارت راه و شهرسازي همكاري كنيم.

رئيس دانشگاه صنعتي قم تاكيد كرد: برنامه آمايش استان هنوز كامل نشده و نمي‌توانيم چشم اندازي در رابطه با اين استان داشته باشيم، اگرچه در سال 86 محورهاي توسعه‌اي استان مشخص شده است.

وي با تاكيد بر اينكه فناوري‌هاي جديد، زندگي مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد تصريح كرد: حريم خصوصي زندگي مردم به واسطه نفوذ فناوري‌هاي جديد از بين خواهد رفت، در حالي كه اكنون از مصالحي در ساخت مسكن استفاده مي‌شود كه از نفوذ تكنولوژي هاي نانو و ريز به خانه‌ها نمي‌تواند جلوگيري كند.

آخوندي اظهار كرد: در سال هاي آينده با چالش بسيار بزرگي مواجه خواهيم بود و فناوري‌هايي وارد مي‌شوند كه مسكن امروز را براي مردم ناامن مي‌كند، بنابراين دانشگاه‌هاي قم بايد پاسخگوي اين مشكلات مردم باشند.

وي با بيان اينكه صنعت بايد يكي از محورهاي مهم توسعه قم در نظر گرفته شود تاكيد كرد: قم مي‌تواند نقطه پايلوت حمل و نقل تركيبي باشد.

آينده‌نگري در توسعه قم وجود ندارد

سمانه سادات حسيني سخنران ديگر اين هم‌انديشي بود كه در دو بخش اجرايي و دانشگاهي به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخت.

وي افزود: تفكراتي كه از شيعيان براي پايگاه اعتقادي بودن قم وجود دارد، با چيزي كه الان موجود است خيلي فاصله دارد.

به گفته وي مردم قم فقط مي‌سازند و مي‌فروشند و ساكن مي‌شوند ولي آينده نگري در بحث اجرايي وجود ندارد.

حسيني بر لزوم استفاده بهينه از متخصصان شهر قم تاكيد كرد و افزود: فارغ التحصيلان زيادي در رشته‌هاي معماري، شهرسازي و... در قم هستند كه متاسفانه دانشگاه‌هاي قم به هيچ وجه اين افراد را جذب نمي‌كنند.

وي تاكيد كرد: متاسفانه جرياني در قم اتفاق مي‌افتد كه متخصصان را ناديده مي‌گيرند. اگر در بخش‌هاي اجرايي و دانشگاهي به همين رويه پيش برود در دهه آينده چيزي به نام رشد وجود نخواهد داشت.

لزوم نظارت و كنترل ترافيك جاده‌اي

محمدحسین دهناد مدير مركز مديريت هوشمند ترافيك شهرداري قم نيز در اين هم‌انديشي با اشاره به بالا بودن آمار تصادفات در محورهاي مواصلاتي استان اظهار كرد: در سال گذشته كشته شدگان تصادفات استان قم به اندازه ظرفيت يك هواپيماي بويينگ بوده كه اين آمار زيبنده شهر قم نيست.

وي با بيان اينكه 95 درصد از اين تصادفات قابل پيشگيري است، نظارت و كنترل ترافيك جاده‌هاي كشور را امري ضروري دانست و تاكيد كرد: بخشي از اين مسئله به پليس راهور بر مي‌گردد ولي به دليل ناهماهنگي‌هايي كه وجود دارد، مردم بعد از مدتي نسبت به طرح‌هاي ترافيكي بي‌اعتماد مي‌شوند. به عنوان مثال دوربين‌هايي كه در اتوبان تهران - قم نصب شده فعال نيستند و مردم به اين دوربين‌ها اعتماد ندارند.

دهناد با اشاره به اينكه كشور ما داراي مزيت‌هاي خدادادي قابل توجهي است، گسترش حمل و نقل ريلي از شمال به جنوب و شرق به غرب را مورد تاكيد قرار داد.

مدير مركز مديريت هوشمند ترافيك شهرداري قم افزود: احياي پژوهشكده حمل و نقل باعث دلگرمي متخصصان حمل و نقل در كشور شده و اميدواريم متخصصان و دانشگاهيان استان‌ها با اين پژوهشكده همكاري داشته باشند.

خطر لرزه‌خيزي در شهر قم

دكتر مهدي خداپرست، رئيس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه قم سخنران ديگر اين هم انديشي بود كه خطر لرزه‌خيزي در شهر قم را بالا دانست كه بايد در همه برنامه ريزي‌هاي عمراني و توسعه‌اي شهر قم مورد توجه قرار گيرد.

وي اضافه كرد: مطالعاتي كه در سال 84 انجام شده و به دنبال آن تحقيقاتي كه در دانشكده فني و مهندسي انجام شده نشان مي‌دهد برخي از مهم‌ترين مسائل نظير عدم ساخت و ساز در مجاورت گسل‌هاي فعال شهر قم مورد توجه قرار نمي گيرد.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه قم تاكيد كرد: يكي از مناطقي كه اكنون از نظر ارزش ملكي از گران ترين نقاط شهر مي‌باشد از مناطقي است كه گسل‌هاي فعال دارد.

منطقه ويژه علم و پژوهش در قم راه‌اندازي شود

امير عليخاني مسئول اداره ارتباط با صنعت دانشگاه قم نيز در اين هم انديشي تصريح كرد: مسائلي همچون تامين آب همواره براي قم مشكل ساز بوده و هست.

وي تاكيد كرد: قم يك استان مهاجرپذير است و قشري كه به اين استان مهاجرت مي كنند جزو افراد خاص هستند، بنابراين با پديده فشار جمعيت، كمبود منابع آبي، مسائلي زيست محيطي مواجه هستيم و مديريت اين مسائل تا حدودي از دست ما خارج است.

عليخاني با انتقاد از همكاري نكردن دستگاه‌هاي اجرايي در انعقاد تفاهم نامه پژوهشي با دانشگاه‌هاي استان اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم شهر ما آينده خوبي داشته باشد نبايد از دانش و پژوهش غفلت كنيم.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه قم تصريح كرد: پيشنهاد داديم قم بايد منطقه ويژه علم و پژوهش داشته باشد تا نسبت به صدور علم نقش آفريني كند.

كيفيت ساخت و ساز در قم پايين است

علي نوري عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان و استاد دانشگاه قم پايين بودن كيفيت ساخت و ساز در شهر قم را مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه اين عامل سبب شده در برخي موارد شاهد ريزش ساختمان در برخي مناطق شهري باشيم.

وي با بيان اينكه علت اصلي پايين بودن كيفيت ساخت و ساز، عدم توجه به قانون است گفت: در قانون مجريان ذي صلاح ديده شده ولي در شهر قم هنوز اين مسئله جا نيفتاد و به صورت قانوني اجرا نمي‌شود.

نوري تاكيد كرد: اجراي ساخت و ساز دست مالك است در صورتي كه اجرا به عنوان امر تخصصي بايد دست كساني سپرده شود كه داراي تخصص هستند.

وي با اشاره به بالابودن شدت گرماي شهر قم اظهار كرد: وجود فضاي سبز مي‌تواند بر روي اقليم شهر قم تاثير داشته باشد ولي متاسفانه توجه به توسعه فضاي سبز آنچنان كه بايد توجه نمي‌شود.

اين استاد دانشگاه قم مقاوم سازي ساختمان‌ها و شريان‌هاي حياتي را امري مهم دانست و گفت: مسئولان ما وقتي زلزله مي‌آيد و خرابي به بار مي‌آورد سراغ قوانين مي‌روند ولي مقداري از اين حوادث كه مي‌گذريم اين مسائل مغفول واقع مي‌شود.

وي اضافه كرد: تنها ارگاني كه در اين زمينه خوب كار كرده نوسازي مدارس است و حتي بيمارستان‌ها و مراكزي كه بايد در اين شرايط بحراني، خدمات رساني كنند، آسيب پذير هستند.

نامناسب‌بودن شيوه شهرسازي

سيروس راستاني عضو هيئت علمي دانشگاه قم با انتقاد از شيوه نامناسب شهرسازي در قم اظهار كرد: جاي تاسف دارد كه شهرسازي قم بر اساس مركز تشيع بودن اين شهر توسعه پيدا نكرده و اين مسئله در نگاه و كلام توريست‌هايي كه وارد اين شهر مي‌شوند مشهود است.

وي بافت فرسوده را تهديد بزرگي براي قم دانست و تاكيد كرد: اگر حادثه زلزله در شهر قم رخ دهد خدمات رساني به بخش زيادي از مناطق شهر امكان پذير نيست.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه قم تاكيد كرد: تمام باغ‌هاي شهر قم تبديل به ساختمان مي‌شود و كسي جوابگوي اين رفتارها نيست.

وي اشاره ضمني به ساخت مونوريل در قم كرد و گفت: هزار ميليارد تومان براي هفت كيلومتر هزينه شده در حالي كه در پيشرفته ترين كشور دنيا اين مقدار هزينه براي ساخت جاده نمي‌شود.

تقدير از دكتر آرزومندي

در پايان اين هم انديشي وزير راه و شهرسازي از دكتر مهدي آرزومندي كه موفق به دريافت جايزه بهترين دانشجوي مهندسي سازه انجمن مهندسين عمران آمريكا در سال 2014 شده قدرداني كرد.

محسن بهشتي مديركل راه و شهرسازي استان قم از دكتر آرزومندي به عنوان يكي از چهره‌هاي افتخارآميز جامعه علمي قم ياد كرد.

