به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی عکاشه در کنفرانس ماهانه انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران با موضوع "دررفتگی خلفی شانه و ارتوپدی اطفال"، گفت: مکمل ها در درمان بیماری های مفصلی تاثیری ندارند اما در صورت نیاز، برای بدن مضر نیستند.

وی افزود: امروزه نحوه زندگی انسان ها که منجر به تغییر در تغذیه، راه رفتن، نشستن، اضافه وزن و به طور کلی تحرک شده است، بروز بیماری های مفصلی را به همراه داشته است.

عکاشه تاکید کرد: باید با شنا کردن، کوهنوردی و پیاده روی در حفظ سلامتی خود تلاش کنیم زیرا در برخی موارد خسارت وارد شده به حدی زیاد می شود که قابل جبران نخواهد بود.

وی اظهارداشت: به علت کم تحرکی، ورزش نکردن و زایمان زنان بیشتر از مردان دچار عارضه مفصلی در زانو می شوند، آمارهای غیر رسمی نشان می دهد زنان 20 درصد بیشتر از مردان به بیماری مفاصل زانو مبتلا می شوند.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی گفت: انجام جراحی تعویض مفصل زانو موجب ضعیف شدن ماهیچه چهارسر می شود بنابراین برای اینکه این مفصل بعد از جراحی در شرایط قابل قبولی قرار گیرد باید قبل و بعد از جراحی حرکات ورزشی بر روی این مفصل انجام داد.

وی افزود: برای تشخیص دادن بیماریهای مفصلی و به طور کلی انواع بیماریها در کودکان باید قبل از به دنیا آمدن یعنی در رحم مادر آزمایشهای لازم انجام شود.

عکاشه درباره قنداق کردن کودکان گفت: قنداق کردن مساوی با دررفتگی لگن است.

وی تاکید کرد: امروزه سطح و نحوه زندگی انسان ها تغییر کرده ، هوای آلوده ، غذاهای ناسالم، وجود گرد و غبار و تخریب طبیعت موجب بروز بیماریهای مختلف از جمله مفاصل شده است، بین طبیعت ، انسان و تولید یک چرخه منطقی وجود دارد که اگر یکی از آنها پاره شود این چرخه مختل می شود، در واقع این مساله خطری است که دنیا را تهدید می کند.

در ادامه دکتر سهیل مهدی پور جراح ارتوپد با اعلام اینکه دو درصد از کل دررفتگی های شانه از نوع خلفی است که جز دررفتگی های نادر است، گفت: در موارد زیادی در رفتگی های شانه از نوع خلفی تشخیص داده نمی شود و فرد مدت طولانی را با درد سپری می کند.

وی افزود: در رفتگی شانه از نوع خلفی به گونه ای است که شانه به سمت عقب در می رود و قفل می شود از این رو تشخیص آن تا حدودی دشوار است.

وی تاکید کرد: به محض تشخیص بلافاصله باید جا انداخته شود که در بیشتر موارد این کار با جراحی امکان پذیر است.

این جراح ارتوپدی ادامه داد: اینطور نباید تصور کرد که در رفتگی خلفی شانه فقط بر اثر ضربه های بزرگ مانند تصادف یا سقوط از ارتفاع رخ می دهد بلکه بر اثر تکان های تشنج نیز این عارضه رخ خواهد داد، اما آنچه در این مدل دررفتگی اهمیت دارد تشخیص آن است.

وی در ادامه به استفاده از تجهیزات پزشکی مطمئن در جراحی مفاصل اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می شود برخی پزشکان از تجهیزات دست دوم استفاده می کنند ممکن نیست اما اگر انجام شود کاری دور از اخلاق است. همچنین از تجهیزات قاچاق نیز استفاده نمی شود.

مهدی پور اظهار کرد: استعداد و دانش تولید تجیهزات پزشکی در زمینه ارتوپدی در کشور وجود دارد اما متاسفانه یک حلقه مفقوده بین دانش و صنعت وجود دارد که باید از بین برود. این ضعف به سیاست گذاری بر می گردد که باید برطرف شود.

وی گفت: اکنون با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، در حال انجام طرح "مدلسازی سه بعدی استخوان و طراحی تولید راهنمای جراحی برای استخوان و مفاصل" هستیم که دراین طرح روند جراحی استخوان شبیه سازی می شود.