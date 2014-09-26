کرمانشاه تابلوی زیبای مقاومت و ایثار مردان و زنان مؤمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی بسیج که صبح امروز در مسیرهای مختلف در کرمانشاه برگزار شد در اجتماع چند هزار نفری مردم اظهار داشت: حضور حماسی مردم کرمانشاه در همه عرصه ها همواره حضوری ماندگار بوده است.

وی ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس یادآور رشادت های مردان و زنان دلیری از این دیار است که زیر باران موشک ها و گلوله ها خم به ابرو نیاوردند و مردانه ایستادند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) اظهار داشت: کرمانشاه بستر به خون غلتیدن 9 هزار و هشتصد شهیدی است که امروز این شور و نشاط و این اقتدار و صلابت مدیون آنهاست. امروز هم مردم ما قدر دان جانفشانی ها در دفاع مقدس هستند.

ریحانی خاطر نشان کرد: مردم کرمانشاه علاوه بر اینکه با پشتیبانی یگان های مختلف در خط مقدم نبر حضور داشتند، زنان کرمانشاهی در پشت جبهه ها و با پشتیبانی از رزمندگان لحظه ای میدان نبرد را رها نکردند و مردانه ایستادند.

وی ادامه داد: شهرستان های مرزی استان کرمانشاه نماد مقاومت شده اند و نام آنها برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم خواهد ماند.

وی کرمانشاه را تابلوی زیبایی از ایثار و مقاومت توصیف کرد و گفت: این حضور شما و این جمعیتی که امروز گرد هم آمده اند یادآور همه حضور های مردم کرمانشاه در شرایط مختلف است و تصویر نا آشنایی برای چشم های منصف و لنز دوربین ها نیست.

به گزارش مهر، سردار ریحانی در پایان این مراسم 5 جایزه کمک هزینه سفر به مکه مکرمه و مدینه متوره را به جایزه هایی که قرار بود از قبل به حاضران اهدا شود اضافه کرد.