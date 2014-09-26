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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

احسان روزبهانی دور مقدماتی بوکس را با پیروزی پشت سرگذاشت

احسان روزبهانی دور مقدماتی بوکس را با پیروزی پشت سرگذاشت

بوکسور ایران نخستین دیدار خود در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی را با پیروزی برابر حریفی از بوتان پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، رقابت های بوکس این دوره از بازیها امروز جمعه پیگیری شد که در زون 81+ احسان روزبهانی به مصاف حریفی از کشور بوتان رفت و در پایان موفق شد این حریف را با شکست بدرقه کند به مرحله بعدی راه پیدا کند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2377752

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