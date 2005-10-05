برخي از موسسات غيرقانوني آمادگي كنكور در حال اخذ مجوز هستند // معاونت دانشجويي وزارت علوم وضعيت دانشجويان زنداني را بررسي مي كند

دكتر سيد محمد حسيني در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : موسساتي مانند سنجش 3 و مدرسان شريف كه يش از اين مجوز برگزاري كلاس هاي آموزشي و آمادگي كنكور را از وزارت علوم دريافت نكرده بودند در حال اخذ اين مجوز هستند و تبليغات و فعاليت آنها بلامانع است.

وي در ادامه در زمينه آزادي دانشجويان زنداني گفت : با توجه به فضاي جديد جامعه و دولت، وزارت علوم مصمم است دانشجوياني كه در مواقع تنش، مرتكب تخلفي شده اند در اين فضاي مهرورزي مورد عفو قرار گيرند.

معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزير علوم به تعداد دانشجويان زنداني اشاره كرد و افزود: وضعيت نزديك به 15 دانشجوي زنداني كه به دلايل مختلف بازداشت شده اند و معمولا در درگيري ها تخلفاتي را مرتكب شده اند مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا مقدمات آزادي آنها فراهم شود. بايد صبر كرد تا جزئيات اين امر پس از بررسي روشن شود.

وي تصريح كرد : بررسي و معرفي دانشجويان زنداني توسط معاونت دانشجويي وزارت علوم صورت مي گيرد و به زودي اسامي آنها به قوه قضاييه معرفي مي شود.

دكتر حسيني تصريح كرد : وزارت علوم با توجه به فضاي مهرورزي در جامعه تصميم به چنين اقدامي گرفته و رئيس قوه قضاييه نيز با اين امر موافقت كرده است.