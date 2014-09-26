عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، در اظهاراتی اعلام کرد که ایران و 1+5 هیچگاه تا این حد به رسیدن به توافق هسته ای نزدیک نبوده اند.

- مذاکراتی سه جانبه میان نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا برگزار شد.

خاورمیانه و افریقا

- ارتش سوریه از به هلاکت رسیدن شمار زیادی از تروریست های حاضر در این کشور خبر داد.

- ارتش عراق کنترل دو پایگاه مهم در الانبار را مجددا در دست گرفت. این پایگاه ها چندی قبل به اشغال داعش درآمده بودند.

- مردم بحرین تظاهرات جدیدی را علیه حاکمان این کشور برگزار کردند.

- در حمله جنگنده های آمریکایی به یمن چهار نفر کشته شدند.

- نمایندگان جنبش های فتح و حماس با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند.

روزنامه الاخبار: "میخائیل بوگدانوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه به "نهاد المشنوق" وزیر کشور لبنان، که اخیرا به مسکو رفته بود، توصیه کرد که لبنان برای مبارزه با تروریسم با جمهوری اسلامی ایران و سوریه همکاری و هماهنگی کند.

آمریکا و اروپا

آمریکا درباره پرواژ بمب افکن های استراتژیک روسیه در نزدیکی مرزهای خود ابراز نگرانی کرد.

- روسای جمهور ترکیه و آمریکا بصورت تلفنی در مورد داعش گفتگو کردند.