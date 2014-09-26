به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر پنج شنبه به وقت نیویورک در دیدار با وزیر امور خارجه آلمان گفت: منافع طرفین ایجاب می کند که گام های نهایی هر چه سریعتر برداشته شوند و در عین حال حقوق ملت ایران نیز بدون تبعیض و بر اساس قوانین بین المللی رعایت شود.

روحانی تصریح کرد: چارچوب توافق موقت ژنو باید مبنای توجه همه طرفین باشد، سطح غنی سازی باید در چارچوب نیازهای ایران باشد؛ بر این اساس باید هر چه سریعتر مسئله را حل و فصل کنیم.

رییس جمهوری با اشاره به نقش موثر آلمان در دوران مذاکرات تروییکای اروپا با تهران، از وزیر امور خارجه این کشور خواست تا به عنوان عضو ۱+۵ تحرک لازم برای بالا بردن اراده طرف مقابل جهت ادامه صحیح مسیر مذاکرات تا نقطه مطلوب را نشان دهد.

روحانی خاطرنشان کرد: مذاکره و گفت و گو بهترین شیوه برای رسیدن به نتیجه نهایی است و اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد دستیابی به توافق امکان پذیر است.

رییس جمهوری در بخش دیگر سخنانش با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه ایران و آلمان، اظهار امیدواری کرد دو طرف رونق بیشتری به مناسبات خود بدهند و در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله مقابله با افراطی گری و خشونت همکاری بیشتری داشته باشند.

«فرانک والتر اشتاین مایر»، وزیر امور خارجه آلمان در این دیدار که در محل اقامت رییس جمهوری برگزار شد، فرصت مجمع عمومی سازمان ملل را برای تبادل نظر کشورها در حاشیه اجلاس مغتنم شمرد و گفت: برداشت بنده به عنوان کسی که سالهاست پیگیر مسئله هسته ای ایران بوده، این است که ما هرگز تا این حد به حل مسئله نزدیک نبوده ایم.

وی با بیان اینکه در یکسال گذشته مذاکرات ایران و ۱+۵ به لطف تلاش های ایران با جدیت و پیشرفت واقعی روبرو بوده است، گفت: ما اکنون اجازه نداریم که این مذاکرات را به شکست بکشانیم.

وزیر امور خارجه آلمان با تحلیل وقایع بین المللی، از منازعات بی سابقه و گسترش تهدیدات در همه قاره ها سخن به میان آورد و گفت: وضعیت جهان در ۴۰ سال گذشته هیچ گاه تا به این حد انفجاری نبوده و حتی نهادهای بین المللی هم که مسئولیت حل و فصل منازعات را دارند، نتوانسته اند در این زمینه کار قابل توجهی انجام دهند.

وزیر امور خارجه آلمان، با اذعان بر نقش ایران در حل مسائل خاورمیانه، گفت: حل و فصل موضوع هسته ای زمینه همکاری بیشتر با ایران را برای حل مسائل منطقه ای و جهانی مهیا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به روابط سنتی و دوستانه دو کشور، اظهار داشت: آلمان تمامی مساعی خود برای دستیابی به توافق جامع هسته ای را به کار خواهد بست.