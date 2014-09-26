  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

جشن پیوند آسمانی با هدف حمایت از ازدواج آسان در بقاع متبرکه برگزار می شود

جشن پیوند آسمانی با هدف حمایت از ازدواج آسان در بقاع متبرکه برگزار می شود

معاون فرهنگی‌ و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری جشن پیوند آسمانی به منظور حمایت از ازدواج آسان امروز جمعه 4 مهرماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س)در بقاع متبرکه شاخص کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی‌ و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه «یکی از وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه اجرای امینانه و صحیح نیات واقفین برای بهره‌برداری بهینه از موقوفات و بهره‌ مند شدن مردم از عواید آن است» گفت: سازمان اوقاف به عنوان امین و متولی موقوفات است و ضرورت دارد در حفظ و نگهداری و به روز رسانی موقوفات و بهره‌وری آنها با نگاه اقتصادی، مدیریت صحیح و دقیق انجام دهد و حقوق موقوفات را طبق موازین شرعی و حقوقی دریافت کند و بعد از دریافت عواید آنها به نیت واقفین به نحوه صحیح عمل کند.

شرفخانی در ادامه با اشاره به برگزاری طرح های ملی در راستای اجرای صحیح نیات واقفین و شفاف‌سازی عملکرد عواید موقوفات و نظام‌مند کردن آنها تصریح کرد: طرح‌ پیوند آسمانی به منظور حمایت از زوج های جوان همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) دربقاع متبرکه شاخص کشور برگزار می شود.

معاون فرهنگی‌ اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه این طرح از محل نیات واقفینی که برای امر ازدواج یا کمک به این امر مقدس، خرید جهیزیه‌،‌ اسکان موقت و کمک مالی برای زوج‌های جوان وقف‌هایی در گذشته انجام داده بودند، برگزار می شود، تصریح کرد : در 17 استان کشور این موقوفات مرتبط وجود دارد اما امروز 4 مهرماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) جشن پیوند آسمانی در سراسر کشور با حضور متولیان ، خیرین و موسسات خیریه با هدف ترویج ازدواج آسان ، تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف و ایجاد وقف های جدید با این نوع نیت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح ترویج ازدواج آسان است ،‌ گفت: یکی از شرایط استفاده از تسهیلات طرح پیوند آسمانی ، پایین بودن مهریه است و تنها کسانی که مهریه آنان پایین تر از 110 سکه باشد می توانند از آن استفاده کنند و این افراد از سوی حوزه های علمیه ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، ائمه جماعات ، مبلغین اعزامی به مناطق محروم ، معتمدین محل ، واقفین و متولیان معرفی می شوند.

حجت الاسلام شرفخانی با اعلام بهره مندی 1105 زوج جوان از کمک هزینه ازدواج در سال گذشته، گفت: در قالب این طرح سال گذشته، 735 جهیزیه به برکت وقف به زوج های جوان اهدا شد

کد مطلب 2377779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها