جشن پیوند آسمانی با هدف حمایت از ازدواج آسان در بقاع متبرکه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه «یکی از وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه اجرای امینانه و صحیح نیات واقفین برای بهرهبرداری بهینه از موقوفات و بهره مند شدن مردم از عواید آن است» گفت: سازمان اوقاف به عنوان امین و متولی موقوفات است و ضرورت دارد در حفظ و نگهداری و به روز رسانی موقوفات و بهرهوری آنها با نگاه اقتصادی، مدیریت صحیح و دقیق انجام دهد و حقوق موقوفات را طبق موازین شرعی و حقوقی دریافت کند و بعد از دریافت عواید آنها به نیت واقفین به نحوه صحیح عمل کند.
شرفخانی در ادامه با اشاره به برگزاری طرح های ملی در راستای اجرای صحیح نیات واقفین و شفافسازی عملکرد عواید موقوفات و نظاممند کردن آنها تصریح کرد: طرح پیوند آسمانی به منظور حمایت از زوج های جوان همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) دربقاع متبرکه شاخص کشور برگزار می شود.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه این طرح از محل نیات واقفینی که برای امر ازدواج یا کمک به این امر مقدس، خرید جهیزیه، اسکان موقت و کمک مالی برای زوجهای جوان وقفهایی در گذشته انجام داده بودند، برگزار می شود، تصریح کرد : در 17 استان کشور این موقوفات مرتبط وجود دارد اما امروز 4 مهرماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) جشن پیوند آسمانی در سراسر کشور با حضور متولیان ، خیرین و موسسات خیریه با هدف ترویج ازدواج آسان ، تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف و ایجاد وقف های جدید با این نوع نیت برگزار می شود.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح ترویج ازدواج آسان است ، گفت: یکی از شرایط استفاده از تسهیلات طرح پیوند آسمانی ، پایین بودن مهریه است و تنها کسانی که مهریه آنان پایین تر از 110 سکه باشد می توانند از آن استفاده کنند و این افراد از سوی حوزه های علمیه ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، ائمه جماعات ، مبلغین اعزامی به مناطق محروم ، معتمدین محل ، واقفین و متولیان معرفی می شوند.
حجت الاسلام شرفخانی با اعلام بهره مندی 1105 زوج جوان از کمک هزینه ازدواج در سال گذشته، گفت: در قالب این طرح سال گذشته، 735 جهیزیه به برکت وقف به زوج های جوان اهدا شد
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری جشن پیوند آسمانی به منظور حمایت از ازدواج آسان امروز جمعه 4 مهرماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س)در بقاع متبرکه شاخص کشور خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه «یکی از وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه اجرای امینانه و صحیح نیات واقفین برای بهرهبرداری بهینه از موقوفات و بهره مند شدن مردم از عواید آن است» گفت: سازمان اوقاف به عنوان امین و متولی موقوفات است و ضرورت دارد در حفظ و نگهداری و به روز رسانی موقوفات و بهرهوری آنها با نگاه اقتصادی، مدیریت صحیح و دقیق انجام دهد و حقوق موقوفات را طبق موازین شرعی و حقوقی دریافت کند و بعد از دریافت عواید آنها به نیت واقفین به نحوه صحیح عمل کند.
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