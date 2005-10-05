تاكيد گروه هاي فلسطيني مقيم سوريه بر ادامه مقاومت و تقويت وحدت داخلي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، فاروق قدومي رئيس دايره سياسي سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) وخالد مشعل رئيس دفترسياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) روز گذشته طي نشستي در دمشق تمام گروه هاي جهادي فلسطين را به استفاده نكردن از سلاح براي حل اختلافات داخلي ونيزتوقف تبليغات سياسي تحريك آميزفرا خواندند.

قدومي گفت : دراين جلسه نمايندگان گروه هاي جهادي فلسطين درمورد تسريع سازماندهي سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف)كه تنها سازمان قانوني براي مردم فلسطين به حساب مي آيد و نيز برگزاري كميته هيات امنا با حضور نمايندگان گروه هاي جهادي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس نيزگفت : شركت كنندگان در نشست توافق كردند كه هر گونه تلاش براي كشاندن فلسطينيان به جنگ داخلي را رد كنند زيرا اصول ثابت فلسطينيان استفاده سلاح را براي حل اختلافات داخلي منع مي كند.

وي افزود: ملت فلسطين همواره نياز به وحدت ملي وحل اختلافات ازطريق گفتگو دارد زيرا همچنان براي آزاد سازي كامل غزه و كرانه باختري و ساير مناطق اشغالي و شهرك سازي و يهودي كردن قدس و حق بازگشت به آوارگان ، يك جنگ بزرگ را در پيش رو دارد.

مشعل درمورد زد و خورد نيروهاي پليس تشكيلات خودگران فلسطين با اعضاي حماس با اذعان به برخي اختلافات داخلي گفت : با اين حال برهيچ كسي فشارها و تحريك هاي خارجي پوشيده و پنهان نيست بنابراين ما آن را شديدا رد مي كنيم و تلاش مي كنيم با گفتگو اموررا سروسامان دهيم .

رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درخصوص تشكيل كابينه جديد تشكيلات خودگردان فلسطين اظهار كرد: هيچ مشكلي براي تشكيل دولت جديد وجود ندارد بلكه مشكل اصلي درهماهنگي بين دو رويارويي است كه اولين آن پيگيري مقاومت عليه اشغالگران صهيونيست و دومين آن سرو سامان دادن به امور داخلي فلسطيني بويژه سازماندهي مجدد سازمان آزادي بخش فلسطين است.