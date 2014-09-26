به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته، اعتصابات گسترده خلبانان "ایر فرانس" حمل و نقل هوایی در این کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرد. همزمان با اعتصابات خلبانان، یک تیم تحقیقاتی از کره جنوبی خبر از ساخت ربات متفاوتی را اعلام کرده اند که می تواند وارد حمل و نقل هوایی شود. این ربات "Pibot " نامگذاری شده و به تنهایی می تواند یک شبیه ساز هواپیما را هدایت کند.

محققان کره ای اعلام کرده اند این ربات قادر به هدایت هواپیماهای غول آسای حقیقی نیز خواهد بود و در آینده ای نه چندان دور، نسل جدیدی از خلبانان روباتیک وارد خطوط هوایی خواهند شد.

پرفسور "دیوید شیم"، یکی از طراحان این ربات خلبان گفت:"Pibot دارای خلاقیت و همینطور عملکردهای منحصر به فردی است که می تواند جایگزین خلبانان انسان شود. این ربات به سادگی می تواند با سیستم های مرکزی ارتباط برقرار کرده و از تمام قابلیت های یک خلبان انسان مانند دقت، احتیاط و حتی سرعت عملی به مراتب بیشتر از انسان برخوردار باشد. این ربات را می توان اولین ربات ساخته شده برای ورود به صنعت هوایی دانست."



در دهه های اخیر، ربات ها توانسته اند به خوبی جایگزین انسان ها در اکثریت مشاغل شوند. امروز ربات خلبان متولد شده و محققان چینی نیز خبر از تولد ربات دیگری در آینده ای نه چندان دور را اعلام کرده اند که قادر به ارائه برترین راه حل های سرمایه گذاری و همینطور قادر به شناخت نیاز بازار است.





