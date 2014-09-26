فراهم شدن همکاری مشترک ایران و آذربایجان در فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام ارتباطات و فناوری های عالی آذربایجان با اشاره به توسعه رو به رشد روابط و همکاری های دو کشور، خواستار همکاری های بیشتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

وی آشنایی فعالین و شرکت های خصوصی را بستر مناسب و گام اول در جهت توسعه همکاری ها اعلام کرد و گفت: با ارائه توانمندی ها و پتانسیل هایی که بخش خصوصی دو کشور دارند می توان به توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و آذربایجان امیدوار بود.

در ادامه این نشست هاشمی معاون فناوری و امور بین الملل نیز با اشاره به توانمندی های فناوری اطلاعات و ارتباطات دو کشور اظهار داشت: زمینه های مشترک همکاری دو کشور فراهم شده است و نیازمند سازماندهی های منسجمی در این زمینه هستیم.

در این جلسه همچنین نماینده سندیکای صنعت مخابرات ایران ضمن معرفی ظرفیت های شرکت های عضو سندیکای و معرفی محصولات آنها و آمادگی این شرکت ها را جهت توسعه روابط با آذربایجان اعلام کرد.

در حاشیه این نشست شرکت های خصوصی ایرانی و آذربایجانی در دیدار هایی جداگانه در حوزه های تخصصی خود با هم گفت و گو کردند.