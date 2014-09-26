  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

مرادی به مهر خبر داد:

تصادف در محور کرمانشاه به همدان 4 کشته و زخمی برجای گذاشت/ انتقال مجروحان با امداد هوایی

تصادف در محور کرمانشاه به همدان 4 کشته و زخمی برجای گذاشت/ انتقال مجروحان با امداد هوایی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه کرمانشاه از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر در حادثه رانندگی در محور مواصلاتی کرمانشاه به همدان و انتقال مجروحان با امداد هوایی به بیمارستان خبر داد.

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از یک حادثه رانندگی در محور کرمانشاه به همدان خبر داد.

وی اظهار داشت: در این سانحه رانندگی که در حوالی روستایی به نام جنت آباد رخ داده است یک نفر کشته و سه نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

فرمانده پلیس راه کرمانشاه اظهار داشت: این تصادف که بامداد امروز در محور مواصلاتی بزرگ راه کربلا حدفاصل کرمانشاه و همدان رخ داده است به دلیل انحراف به چپ یک دستگاه پراید به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: در این سانحه خودروی پراید به دلیل اشتباه راننده و منحرف شدن به چپ با یک دستگاه خودروی پژو 405 برخورد کرده که متاسفانه 4 نفر از هموطنان ما کشته و زخمی شدند.

مرادی ادامه داد: راننده خودروی پراید قربانی بی احتیاطی خود شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مصدومان این حادثه با امداد هوایی به بیمارستان انتقال داده شدند.

کد خبر 2377825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها