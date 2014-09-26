تصادف در محور کرمانشاه به همدان 4 کشته و زخمی برجای گذاشت/ انتقال مجروحان با امداد هوایی

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از یک حادثه رانندگی در محور کرمانشاه به همدان خبر داد.

وی اظهار داشت: در این سانحه رانندگی که در حوالی روستایی به نام جنت آباد رخ داده است یک نفر کشته و سه نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

فرمانده پلیس راه کرمانشاه اظهار داشت: این تصادف که بامداد امروز در محور مواصلاتی بزرگ راه کربلا حدفاصل کرمانشاه و همدان رخ داده است به دلیل انحراف به چپ یک دستگاه پراید به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: در این سانحه خودروی پراید به دلیل اشتباه راننده و منحرف شدن به چپ با یک دستگاه خودروی پژو 405 برخورد کرده که متاسفانه 4 نفر از هموطنان ما کشته و زخمی شدند.

مرادی ادامه داد: راننده خودروی پراید قربانی بی احتیاطی خود شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مصدومان این حادثه با امداد هوایی به بیمارستان انتقال داده شدند.