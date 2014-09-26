تیم ملی ورزش های سه گانه در کرمانشاه اردو زد/ تمرین 20 ملی پوش برای رقابتهای هنگ کنگ و تایوان

حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله دوم اردوی آمادگی ملی پوشان کشورمان در ورزشهای سه گانه از صبح امروز آغاز شد.

وی اظهار داشت: این اردو که برای ملی پوشان رده سنی جوانان و بزرگسالان برپا شده است با حضور 20 ملی پوش از سراسر کشور است که تا بیست روز آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت وزرشهای سه گانه استان کرمانشاه ادامه داد: این اردوی آمادگی با هدف رسیدن به شرایط مطلوب ملی پوشان برای شرکت در مسابقات مختلف خارجی و برون مرزی تدارک دیده شده است که انتظار می رود اهداف اردو پس از روزهای پیشبینی شده محقق شود.

رحیمی خاطر نشان کرد: اولین مرحله این اردو در شهریور ماه در استان چهار محال و بختیاری برگزار شد که با توجه به شرایط مساعد استان کرمانشاه دومین مرحله اردوها به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: ملی پوشان ورزشهای سه گانه باید در آبان ماه سال جاری برای شرکت در مسابقات این رشته به هنگ کنگ و تایوان بروند.

رئیس هیئت ورزش های سه گانه در پایان اظهار امیدواری کرد شرایط فراهم شده برای این اردو موجب آمادگی ملی پوشان ایرانی در مسابقات برون مرزی شود .