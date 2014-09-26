به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابوترابی گفت: محصولات شیمیایی با 34 درصد و فلزات اساسی و بانک­ها و مؤسسات اعتباری هر یک با 15 درصد بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه در شش ماه نخست سال 93 به خود اختصاص دادند.

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مبلغ کل مجوزهای افزایش سرمایۀ صادر شده به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان طی 6 ماهۀ نخست سال 93 معادل 134 هزار و 644 میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: مجوزهای افزایش سرمایۀ ارائه شده دراین مدت توسط سازمان بورس مربوط به 82 شرکت است و بر اساس مجوزهای صادره، مبلغ 67 هزار و 309 میلیارد ریال معادل 50 درصد افزایش سرمایه­ ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است.

وی ادامه داد : مبلغ 39 هزار و 297 میلیارد ریال معادل 29 درصد از محل سود انباشته، مبلغ یک هزار و 341 میلیارد ریال معادل یک درصد از محل اندوخته­ ها و مبلغ 26 هزار و 697 میلیارد ریال معادل 20 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده ‌اند.

این مقام مسوول در خصوص سهم صنایع در افزایش سرمایه‌ها تاکید کرد: محصولات شیمیایی با 34 درصد و فلزات اساسی و بانک­ها و مؤسسات اعتباری هر یک با 15 درصد بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشته‌ اند.

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ ای سازمان بورس در خصوص افزایش تعداد و مبلغ مجوزهای افزایش سرمایۀ صادر شده نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته (6 ماه نخست سال 92) گفت: یکی از دلایل رشد صدور مجوزهای افزایش سرمایه طی سال‌جاری مربوط به افزایش تعداد شرکت­های ثبت شده نزد سازمان و به تبع آن افزایش درخواست شرکت‌ها جهت افزایش سرمایه است که منجر به افزایشی حدود 100 درصد از نظر مبلغ افزایش سرمایه و حدود 14 درصدی از نظر تعداد مجوزهای صادره طی 6ماه ابتدای سال جاری شده است.



