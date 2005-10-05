دانشگاه استنفورد در طول ماه رمضان به دانشجويان افطاري مي دهد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دانشگاه استنفورد كه در فلوريدا قرار دارد پس از اقامه نماز مغرب به دانشجويان مسلمان افطاري مي دهد.

سال گذشته اولين سالي بود كه انجمن اسلامي دانشگاه استنفورد با اين دانشگاه همكاري كرد تا به صورت رسمي بتواند غذاي افطاري را تهيه كرده و در اختيار دانشجويان مسلمان قرار دهند.

مهدي جوانمرد، رئيس انجمن اسلامي دانشگاه استنفورد گفت : چارچوب فعاليتهاي سال گذشته بسيار موثر بود، از اين روي سال جاري بار ديگر با مقامات اين دانشگاه همكاري مي كنيم.

جوانمرد كه خود فارغ التحصيل مهندسي برق از اين دانشگاه است در گفتگو با نشريه اين دانشگاه اظهار داشت: ما از حمايت اين دانشگاه در طول سال تشكر مي كنيم.

انجمن اسلامي دانشگاه استنفورد علاوه بر فراهم كردن افطاري با همكاري شبكه بيداري دانشجويان مسلمان در نظر دارد چند فعاليت ديگر نيز در طول ماه رمضان صورت دهد.

روز پنج شنبه 14 مهر ماه ( 6 اكتبر) انجمن اسلامي دانشگاه استنفورد با همكاري شبكه بيداري دانشجويان مسلمان برنامه خيريه اي را براي كمك به منطقه دافور در سودان تشكيل مي دهد.

روز 23 مهرماه، انجمن اسلامي دانشگاه استنفورد و شبكه بيداري دانشجويان مسلمان جلسه بين ادياني را با عنوان مسيح در تمام اديان برگزار مي كنند. در اين جلسه ديدگاههاي مسلمانان، مسيحيان و يهوديان درباره مسيح با هدف افزايش ارتباط و درك بين سه دين برگزار مي شود.

انجمن اسلامي دانشگاه استنفورد اعلام كرد ورود تمام دانشجويان ، مسلمان و غيرمسلمان دانشگاه استنفورد به تمام رويدادها و مراسم ماه رمضان آزاد است.

جوانمرد تصريح كرد : سال جاري تمام تلاش خود براي سهيم شدن تجارب خوب خود با تمام دانشجويان استنفورد به كار گرفته ايم.

وي ابراز اميدواري كرد : شركت غير مسلمانان اين دانشگاه در محافل اسلامي مي تواند گامي در جهت مبارزه با جهل نسبت به دين مسلمانان و شيوه زندگي آنها محسوب شود.