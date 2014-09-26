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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

آیت الله نورمفیدی:

جوانان در امر ازدواج از حضرت علی (ع) و فاطمه (س) الگو گیری کنند

جوانان در امر ازدواج از حضرت علی (ع) و فاطمه (س) الگو گیری کنند

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان با اشاره به فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفت: این ازدواج می تواند، یک الگو و نمونه برای همه جوانان ما به خصوص در نسل های امروز باشد که با کلی خرج و مخارج به سر زندگی می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه این هفته گرگان گفت: مساله رهبری، مهمترین مساله ای بوده، که در تاریخ اسلام بعد از نبی مکرم اسلام (ص) رخ داده است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه "ذی الحجه" افزود: این ماه از همه جهات، یک ماه بزرگ و ارزشمند است و بسیاری از حوادث و رویدادهای اسلامی نیز در این ماه انجام شده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این ماه در واقع با رخداد بزرگ غدیر که حضرت محمد (ص) در راه بازگشت از موسم حج ابراهیمی انجام دادند، به یک ماه بزرگ به دلیل مشخص کردن، رهبر و امام بعد از آخرین فرستاده خدا، تبدیل شد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به اهمیت و جایگاه امامت، تصریح کرد: امامت به اعتقاد ما تنها به معنای کشور داری و مدیریت یک کشور نیست، ادامه روش نبوت است و حقیقت نبوت در واقع حرکت انسان ها به سمت خدا است.

آیت الله نورمفیدی افزود: در این ایام، مساله حج به عنوان یک واقعه بزرگ مسلمین جهان رخ می دهد و دهه اول این ماه، به عنوان عبادت و بندگی و توجه به خدا یاد می شود و همه مسلمانان از همه نقاط دنیا، به سمت خانه خدا می روند و بندگی خدا در قالب وسیع متجلی می شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان اظهار کرد: در اولین روز ماه ذی الحجه، روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) می باشد که این ازدواج می تواند، یک الگو و نمونه برای همه جوانان ما به خصوص در نسل های امروز باشد که با کلی خرج و مخارج به سر زندگی می روند.

آیت الله نورمفیدی یادآور شد: مساله خانواده نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان مهم می باشد و تشکیل خانواده و مساله ازدواج امری، آسمانی، قدسی و مقدس است.

آیت الله نورمفیدی خطاب به جوانان در آستانه ازدواج خاطرنشان کرد: خانواده بسیار مهم است، قدر ازدواج را بدانید و مواظب باشید این امر مقدس به بعضی چیزها آلوده نشود.

امام جمعه گرگان در ادامه به در پیش بودن 9 مهر، روز جهانی سالمند اشاره کرد و گفت: تا جوان هستید، باید خود را بسازید تا در سنین پیری و سالخوردگی، دچار گرفتاری و مشکلات نباشید.

آیت الله نورمفیدی افزود: جوانان امروز برای جلوگیری از مشکلات سالمندی در آینده باید، به مساله تغذیه، ورزش و به خصوص ارتباط با خدا، توجه جدی داشته باشند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه این خطبه به در پیش بودن سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) اشاره و ضمن تسلیت این مناسبت،تصریح کرد: ما باید قدر مذهب و مکتب خود که برگرفته از مکتب جعفری و امام باقر (ع) می باشد، بدانیم و اگر زندگی بی دغدغه و آرامی می خواهیم، باید دست به دامان ائمه عصمت و طهارت باشیم.

آیت الله نورمفیدی در خطبه اول با اشاره به خطبه 156 نهج البلاغه از سخنان گوهربار امام علی (ع) با بیان این که در معاد و قیامت تمام اعضا و جوارح انسان در برابر اعمال و کارهایش، به سخن خواهند آمد، یادآور شد: اگر کسی با خدا دشمن نباشد چشم و گوشش به نفع او در برابر اعمالش شهادت می دهند، اما اگر دشمنی با خدا باشد، بدون شک علیه شخص شهادت می دهند.

کد مطلب 2377911

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