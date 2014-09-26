اتریش خواستار جدیت عربستان در برخورد با افراطی گری شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سباستین کورتز وزیر امور خارجه اتریش که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، در دیدار با سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از این کشور خواست با جدیت بیشتر اقدامات گروه تروریستی داعش را محکوم نماید و برای انکار مواضع این گروه تروریستی با آموزه های اسلامی اقدام کند.

وزیر خارجه اتریش همچنین با بیان اینکه آزادی مذاهب در عربستان در عمل به واقعیت نپیوسته است گفت: از مقامات عربستان سعودی انتظار می رود علاوه بر ایفای نقش بیشتر در مبارزه با افراطی گری قومی و مذهبی شرایط بهتری را برای آزادی مذاهب و ادیان در این کشور فراهم کنند.

کورتز در ادامه شرکت عربستان سعودی در ائتلاف علیه داعش را ارزشمند دانست.

این دیدار در حالی صورت گرفت که مقامات اتریشی اعلام کرده اند که این کشور در ائتلاف نظامی علیه داعش در عراق و سوریه شرکت نمی کند و صرفا به پشتیبانی دیپلماتیک از ائتلاف اکتفا می کند.