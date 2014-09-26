مقاومت مردم غزه نشأت گرفته از دفاع مقدس است/ ایران الگوی مقاومت در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره سرداران و350 شهید شهرستان قرچک با حضور سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدیران و مسئولان اجرایی و مردم متدین و انقلابی شهرستان قرچک برگزار شد.

سردار محسن انصاری در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا در برهه حساس تاریخ انقلاب اسلامی با گذشتن از بهترین سرمایه خود، دوام و استقرار نظام اسلامی را تضمین کردند و آرامش و امنیت امروز کشور مرهون مجاهدت های شهدای جنگ تحمیلی است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: دفاع مقدس یک امتحان بزرگ برای ملت ایران بود و پیروزی و سربلندی مردم ایران در این جنگ سبب شد تا امروز ایران اسلامی به یک الگوی مقاومت اسلامی در منطقه و جهان تبدیل شود.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی بر اساس یک برنامه ریزی گسترده از سوی دشمن آغاز شد و در همین راستا بزرگترین مقاومت تاریخی در این کشور شکل گرفت و این بزرگترین مقاومت صورت گرفته در مقابل یک تجاوز بزرگ که صدام به نیابت از همه جهان شروع کرد، بود.

این مسئول اضافه کرد: در جریان جنگ تحمیلی همه قدرت های بزرگ دنیا به کمک صدام آمدند تا با حمایت های گسترده مالی و تسلیحاتی، به نظام اسلامی ضربه وارد کنند اما ملت ایران با تکیه بر رهبری امام و هوشیاری و مقاومت ملت ایران در مقابل این تهاجم دشمن ایستاد و این مقاومت که در مقابل جهانیان به سرکردگی صدام برای سرنگونی اسلام شکل گرفت و امروز به یک حرکت نجات بخش در منطقه و جهان مطرح شده که مقاومت اسلامی در غزه در برابر قویترین ارتش منطقه، نشات گرفته از 8 سال دفاع مقدس ایران اسلامی است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران امروزه این افتخار را دارد تا حامی کشورهایی باشد که تحت ظلم و ستم و تحت تجاوز اسرائیل غاصب قرار می‌گیرند و با کمک جمهوری اسلامی ایران، مردم غزه،فلسطین و عراق در مقابل استکبار ایستادند.

آزمان کادری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم قرچک در طول دوران انقلاب اسلامی، حماسه های ماندگاری را خلق کردند و نشان دادند که مردم این خطه در دفاع از ارزش های اسلامی و آرمان های امام راحل لحظه ای درنگ به خود راه نخواهند داد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: این شهرستان بیش از 350 شهید را تقدیم نظام اسلامی کرده که هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای سرکشی به خانواده این شهدا و تجلیل از مقام شامخ این ستارگان درخشان به حساب می آید.

وی ادامه داد: سیره شهدا راه پرعزت وافتخاری است که می تواند بهترین الگوی برای مسئولین در خدمت رسانی به خانوادهای معظم شاهد و ایثارگر ومردم عزیز کشورمان باشد و احیای فرهنگ جهاد و شهادت از برکات این انقلاب است که خداوند به وسیله آن انقلاب را بیمه کرد و ملت ایران همیشه مدیون از خودگذشتگی شهدا و جانبازان خواهند بود.



