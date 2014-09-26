به گزارش خبرنگار مهر، سر تيپ محمود انصاری در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر همدان با اشاره به اینکه ایران زیر بار زور نمی‌رود، گفت: در حالی شهید دوران قصد حمله به محل برگزاری مراسم اجلاس غیر متعهدها را در عراق داشت که انواع موشک‌های کوتاه برد و بلند برد بغداد را غیر قابل نفوذ کرده بود.

وی با اشاره به اینکه شهدا تا ابد در جایگاه انسانیت می‌درخشند، اذعان داشت: شهید دوران بعد از انقلاب دوباره به پرواز بازگشت در حالی که دکترها برای وی پرواز را منع کرده بودند.

انصاری با اشاره به اینکه شهیذ دوران در عملیانت بمباران بغداد حتی قصد نداشت از جنگنده خود به بیرون بپرد، اظهار داشت: فردی که در ولایت ذوب باشد دیگر درگیر منیت نیست.

وی بیان داشت: شهید دوران خود را به مراکز مهم عراق در همایش غیر متعهدها رساند و کار عجیبی کرد و خداوند این حماسه‌ها را در قیامت آشکار می‌کند هرچند برخی از فداکاری‌های رزمندگان فراموش شد.

وی با بیان اینکه برخی عوامل داخلی از روی ناآگاهی عمل می‌کنند اما خوشبختانه مردم به انقلاب خیلی بها دادند، ادامه داد: شهید حسین خلعتبری سرش در سنقر و پیکرش در رامسر دفن شده و قهرمان جنگ دریایی بود و 11 فروند هواپیما را در یک روز ساقط کرد.

استان همدان سرمایه‌های انسانی بسیاری دارد

فرمانده سابق پایگاه شهید نوژه با اشاره به اینکه باید حماسه‌های شهدا در جنگ تحمیلی به فیلم سینمایی تبدیل شود، اذعان داشت: پایگاه شهید نوژه در استان همدان قرار دارد که سرمایه‌های انسانی بسیاری دارد.

انصاری با بیان اینکه راه شهدا راه امام حسین(ع) است و وای به حال کسی که بخواهد از آنان سو استفاده کند،عنوان کرد: جوانان به دنبال تحصیل باشند چراکه هیچ کشوری در جنگ به ما کمک نکرد و در جنگ با جیره بندی تسلیحات مواجه بودیم.

وی اذعان داشت: گرفتن تجهیزات جدید آموزش‌های زیادی میخواست اما عراق پیشرفته‌ترین تسلیحات را دریافت می‌کرد و نیروهایش هم در سریع‌ترین زمان آموزش می‌دیدند.

فرمانده سابق پایگاه شهید نوژه ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی، کشور ایران در برابر کشورهای جهان اول به حساب نمی‌آمد و با همه کمبودها ایران به این چنین جایگاهی رسیده و باید اقتصاد سالم داشته باشیم وگرنه شکست می‌خوریم.

وی اظهار داشت: داعش چکیده قدرت‌های شرقی و غربی است و کارهای آنان خلاف اسلام و دین است و فرمانده خدمتگذار انقلاب اسلامی است.

وی بیان داشت: وای به حال فردی که حماسه‌های مردم در ایثارهای دفاع مقدس را از یاد ببرد و در دام ثروت بیفتد.

فرمانده سابق پایگاه شهید نوژه گفت: نباید به دنبال وجه و مقام بود و همه باید حافظ خون شهدا باشیم.