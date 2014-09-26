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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

شعبان در گفتگو با مهر:

نکات ایمنی مسیر رالی مرک کاملا بررسی شده است

نکات ایمنی مسیر رالی مرک کاملا بررسی شده است

شیراز- خبرگزاری مهر: نماینده فدراسیون جهانی اتومبیلرانی گفت: تمام نکات ایمنی مسیر مسابقات اتومبیلرانی رالی مرک کاملا بررسی شده است.

هانی شعبان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سرعت زیاد در چنین مسابقاتی بروز حادثه را رقم می زند، تاکید کرد: قبل از شروع مسابقه مسئولین و ناظرین تمامی نکات ایمنی مسیر و خودروها را مورد توجه قرار می دهند و نظارت کامل انجام می شود اما سرعت بالای خودروها چنین حوادثی را رقم می زند.

وی ادامه داد: طبق آخرین بررسی های انجام شده نکات ایمنی راننده و نقشه خوان قبل از انجام مسابقه مورد بررسی قرار گرفته بود و مشکلی در این خصوص وجود نداشت.

وی در پاسخ به این سئوال که مسیر مسابقه و نقطه حادثه از قبل مورد تایید قرار گرفته است، گفت: محل وقوع حادثه مسیر کاملا مستقیم است و هیچ گونه مشکلی در آن نقطه وجود ندارد. حال باید بررسی کنیم که در لحظه اتفاقی روی داده است.

نماینده فدراسیون جهانی اتومبیلرانی در خصوص تایید این مسابقات گفت: تمامی روند مسابقه از زمان شروع تا پایان و برنامه ریزی های انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نتیجه نهایی تاییدی این مسابقات اعلام می گردد.

شعبان ادامه داد: فوت یکی از نقشه خوانان باعث تاسف رانندگان حاضر در مسابقه شد و آنان اعلام کردند که مسابقه را به اتمام برسانیم. ما نیز با این موضوع موافقت کردیم.

وی تصریح کرد: هیچ گونه خللی در انجام مسابقات ایجاد نشد و رالی شیراز به طور کامل برگزار گردید.

کد مطلب 2377950

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