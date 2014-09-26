به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب پنجمین مسابقه فیلمنامهنویسی کودک و نوجوان متشکل از زهرا مصطفوی، فریبا حسنی، حمید جمدر، محمود حسنی، حسن بیانلو و علیاکبر قاضینظام پس از بررسی تعداد ۲۲۸ اثر رسیده به دبیرخانه بخش مسابقه طی ۷ جلسه، ۳۶ اثر (تعداد ۲۲ فیلمنامه و ۱۴ طرح) را برگزید که فهرست آن به تفکیک به شرح زیر است:
فیلمنامههای شرکت کننده در بخش مسابقه فیلمنامهنویسی
۱ـ «بمبک» نوشته علیرضا اسحاقی، ۲ـ «ماه آفرید و جعبه سحرآمیز» نوشته راضیه بهرامی، ۳ـ « بعد از اردو» نوشته نگار عباسپور، ۴ـ «مرغ عشق» نوشته فیاض موسوی، ۵ـ «مروارید و مهتاب» نوشته فروزنده نعمتاللهی، ۶ـ «جنگل شلوغ» نوشته حسین بهرامی/ ۷ـ «نقش و رنگ» نوشته محمد سرجه پیما ۸ـ «خانه شاتوتی» نوشته گلزار رضوی، ۹ـ «بمبک» نوشته فرید فیروز، ماریا میرنژاد، ۱۰ـ «پارسا و کارخانه شکلات سازی» نوشته حمزه صالحی، کریم خودسیانی، ۱۱ـ « لولومیا» نوشته عباس دوستقرین، ۱۲ـ «الیقر» نوشته عباس دوستقرین، ۱۳ـ «به دستام نگاه کن» نوشته سوسن موسوی کاشانی و بیژن موسوی کاشانی، ۱۴ـ «موشی کوشا» نوشته محمد خلیلی، ۱۵ـ «برکت بیار» نوشته سمیه تاجیک، ۱۶ـ «جایی بالای ابرها» نوشته احمد نیککار، ۱۷- «هتل هوایی» نوشته زهرا فرزان مهر، ۱۸ـ «گل خندان و علیمردان خان» نوشته نیاز اسماعیلپور، ۱۹ ـ «وارنا» نوشته فرهاد پورسعیدی، ۲۰ ـ «وامدار» نوشته علی فرزینفرد، ۲۱ ـ «سرزمین معماها» نوشته مهدی کرمی، هانیه خلیلی، سجاد جعفری، ۲۲ ـ «پدرهای تعویضی» نوشته وحید نیکخواه آزاد
طرحهای شرکتکننده در بخش مسابقه فیلمنامهنویسی
۱ـ « این قالیِ خانه ماست » نوشته لیلا خلیلزاده، ۲ـ «نی لبک» نوشته فاطمه آمونسی، ۳ـ «افسانه باد و پرنده» نوشته سیدمحسن نبوی، ۴ـ «قصه شهرقصهها» نوشته امین رضا ملک محمودی، ۵ـ «دیو جنگل تاریکی» نوشته کیانا آرشید، ۶ـ «این گروه خشن» نوشته علی رویین، ۷ـ «هرگز نمیر رودخانه زیبای من» نوشته مریم مرادی نیریزی، ۸ـ «پدر قهرمان من» نوشته ستاره پیرخدری، کتایون اسلانی، ۹ـ «به خاطر یک مشت زباله» نوشته اکبر روح و مسعود فرخنده طینت، ۱۰ـ «خشکسالی در سرزمین مجاور تپه ارباب جنی» نوشته پریسا شمس، ۱۱ـ «دماغ پشت سر» نوشته میلاد باقری، ۱۲ـ «یاوران کوچک» نوشته حسین مرادی، اعظم ذوقی، ۱۳ـ «زندگی دوگانه نوید» نوشته نیاز اسماعیلپور، ۱۴ـ «عطر مسیح» نوشته مهدی امینی.
برگزیدگان نهایی پس از جمعبندی هیأتداوران این بخش در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام خواهد شد.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.
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