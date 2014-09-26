مردم كردستان دشمن شناس هستند/حمايت دشمنان نظام از تشكيل گروهك هاي تروريستي و تكفيري

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسن رجبي ظهر امروز در سخنراني قبل از خطبه هاي نماز جمعه سنندج ضمن تبريك هفته دفاع مقدس گفت: مردم استان كردستان دشمن شناس هستند و به همين دليل به بهترين شكل ممكن توطئه هاي دشمن را شناسايي و در مقابل آنها ايستادگي كرده اند.

وي ادامه داد: در حالي كه مرم ساير نقاط كشور تنها در هشت سال دفاع مقدس در جبهه هاي جنگ حضور داشتند كه مردم اين استان از بدو پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها در جنگ با رژيم بعث عراق حضور داشتند كه در جبهه ديگري در مقابل گروهك هاي تروريستي و مزدور دشمن ايستادند.

فرمانده سپاه بيت المقدس كردستان گفت: رشادت و ايثار مردم استان كردستان در هشت سال دفاع مقدس مضاعف بود چرا كه آنها در مقابل توطئه هاي دشمن و گروهك هاي تروريستي نيز ايستادگي كردند و تقديم 5400 شهيد در راستاي دفاع از نظام اسلامي نشان دهنده اين حضور و ايثار است.

وي به رشادت هاي پيشمرگان مسلمان كرد اشاره كرد و افزود: پيشمرگان كرد مسلمان نيز با حضور خود در جبهه هشت سال دفاع مقدس نه تنها با رژيم بعث عراق جنگيدند كه حتي در مقابل گروهك هاي ضد انقلاب نيز مردانه ايستادگي كردند و اقتدار كنوني نظام اسلامي نتيجه اين حضور در صحنه است.

وي گفت: امروز ما افتخار مي كنيم كه به عنوان سرباز نظام اسلامي از دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس حفاظت مي كنيم و بدون شك حضور همه جانبه مردم هميشه در صحنه كردستان نيز در عرصه هاي مختلف مايه افتخار و مباهات بيشتري است.

سردار رجبي به توطئه هاي بي پايان دشمنان دين مبين اسلام اشاره كرد و گفت: دشمن در گذشته با دامن زدن به مسائل قومي مزدوراني را براي ايجاد اختلاف در استانهاي همچون كردستان مورد حمايت قرار مي داد ولي امروز اين حربه و توطئه را تغيير داده است.

وي با اشاره به تلاش دشمن براي شكل گيري گروه هاي تكفيري بيان كرد: امروز مزدوران دشمنان نظام اسلامي به نام دين ست به كشتار مسلمانان مي زنند اين توطئه خطرناك تر است و به همين دليل ما بايد هوشيارتر باشيم و همانند گذشته توطئه هاي دشمن را شناسايي كنيم.

فرمانده سپاه بيت المقدس كردستان افزود: نقش نخبگان جامعه و اقشار مختلف مردم براي شناختن توطئه جديد دشمن بسيار مهم است چرا كه بايد ما به خوبي توطئه هاي دشمن را شناسايي كرده و براي مقابله با آنها آماده باشيم.

وي به جايگاه روحانيت در راستاي افشاي چهره واقعي گروه هاي تكفيري اشاره كرد و گفت: روحانيت آگاه و هوشيار ما بايد بتوانند به بهترين شكل ممكن چهره واقعي اين گروهك هاي تكفيري را به مردم معرفي كنند و در اين راستا مردم نيز بايد آگاه و هوشيار باشند.

سردار رجبي در پايان بار ديگر ضمن تبريك هفته دفاع مقدس گفت: امروز به بركت و هوشياري همه سربازان نظام اسلامي امنيت و اقتدار در كشور در بهترين شرايط ممكن قرار دارد و بدون شك با اين آمادگي مردم مطمئن باشند كه امنيت ايران اسلامي همچنان افزايش خواهد يافت.

نماز جمعه امروز سنندج به امامت ماموستا سيد احسن حسيني اقامه شد.