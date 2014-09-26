رزمندگان زنجانی در 46 عملیات دوران هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه تشخیص طبی و کلینیک فیزیوتراپی و آغاز عملیات آماده سازی و تجهیز مرکز تجمیع دندانپزشکی درمانگاه شهید مطهری زنجان با بیان اینکه مردم ولایتمدار و رزمندگان استان زنجان در هشت سال دفاع مقدس صحنه های به یاد ماندنی رقم زدند افزود: رزمندگان زنجان همواره در قالب گردان های غواصی و خط شکن در عملیات های مختلف توانسته اند نقش مهم و اساسی در پیروزی ملت ایران داشته باشند.

سردار کرمی با بیان اینکه مردام استان زنجان همواره در تبعیت از فرامین رهبری گام برداشته اند ادامه داد: مردم ولایت مدار و شهید پرور این استان در دوران انقلاب و جنگ هشت سال دفاع مقدس حضوری مستمر داشته و کارنامه بسیار خوبی را برجای گذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ نظام اسلامی است که هرگز فراموش نخواهد شد افزود:رژیم بعثی عراق با هدایت ابرقدرتهای شرق و غرب و با استفاده از تسلیحات دشمنان، در برابر ایران اسلامی صف آرایی کرده بودند که مقاومت ، رشادت و شجاعت رزمندگان اسلام و پشتیبانی ها و حضور ملت همیشه در صحنه مانع از دستیابی زورگویان و چپاولگران به اهداف نامشروع و پلیدشان در این کشور شد.

فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان در ادامه توجه به حو.زه سلامت را از مهمترین رویکردهای سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان عنوان کرد و گفت: برای تحقق اهداف حوزه سلامت در کشور گام های بزرگی در سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان برداشته شده است و فرایند موجود با توان بیشتر تدوام خواهد داشت.



همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان گفت: معاونت بهداشتی سپاه پاسداران بازوی قدرتمندی برای دانشگاه های علوم پزشکی به شمار می روند.



علیرضا بیگلری با بیان اینکه تاکنون فعالیت های خوبی در حو.زه سلامت استان زنجان افزود: امکانات و تجهیزات کنونی پاسخگوی نیاز گروههای هدف و بیماران نیست و حضور دیگر بخش ها به ویژه مراکز درمانی سپاه آثار و فواید بهتری به همراه دارد.



وی با بیان اینکه اجرای بسته های مختلف طرح تحول نظام سلامت گامی مهم و پاسخ به نیازها و مطالبه های جامعه است ادامه داد: حوزه سلامت این استان از هر نوع کمک و امکانات با هدف ارائه خدمات و ارتقای سلامت استقبال می کند و این امر بسیاری از معضلات حوزه سلامت را کاهش می دهد.



آزمایشگاه تشخیص طبی و کلینیک فیزیوتراپی زنجان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.