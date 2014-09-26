تیم لبنان قهرمان مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه در پایان مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز تیم لبنان با رانندگی "راجر فقالی" و کسب نتیجه یک ساعت و 12 دقیقه و 15 ثانیه در میان 28 خودرو مقام نخست را به خود اختصاص داد.

تیم قطر با رانندگی "خلیفه العطیه" و کسب نتیجه یک ساعت و 16 دقیقه، رتبه دوم و تیم ایران خودرو با رانندگی "محمد قلعه بانی" و کسب نتیجه یک ساعت و 25 دقیقه رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین "اشکان مسگر ها" نیز با نتیجه یک ساعت و 25 دقیقه رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

مسابقات رالی خاورمیانه شیراز طی دو روز با حضور 28 خودرو برگزار شد که در روز پایانی وقوع حادثه برای تیم سایپا باعث مرگ نقشه خوان این تیم شد.