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۴ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۳۷

ظریف با وزرای خارجه سوریه و افغانستان دیدار کرد

تأکید ایران و سوریه بر ضرورت مبارزه با تروریسم

تأکید ایران و سوریه بر ضرورت مبارزه با تروریسم

وزراي خارجه ايران و سوريه در دیدار صبح امروز در نیویورک مبارزه با تروريسم و افراطيگري را ضروري اعلام كرده و گسترش خطرات وتهديدات و جنايات تروريستها در منطقه را جدي و فوري ارزيابي کردند و برخورد ريشه اي و بدور از نگرش سياسي را مورد تأكيد قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف ،وزير امورخارجه كشورمان صبح امروز درحاشيه مجمع عمومى سازمان ملل با وزير امور خارجه افغانستان ديدار و درباره تازه ترين تحولات منطقه و روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند.

 ظريف با ابراز خرسندى نسبت به توافق اخير داخلى صورت گرفته درخصوص نتيجه انتخابات رياست جمهورى اين كشور، اين موضوع را نتيجه درايت و هوشيارى طرفهاى ذيربط و مايه تقويت وحدت ملى اين كشور دانست.

وى با اشاره به روابط ديرينه دو كشور بر استمرار سياستهاى جمهورى اسلامى ايران در مسير افزايش همكاريهابا دولت جديد افغانستان تاكيد کرد.

وزير امورخارجه افغانستان دراين ملاقات با تشكر ازمواضع دورانديشانه كشورمان درقبال تحولات اخير سياسى اين كشور ، ايران را همسايه اى بزرگ كه همواره در كنار ملت و دولت افغانستان بوده و در تحولات منطقه اى نيز نقش برجسته ومثبتى ايفا کرده، دانست.

همچنین وزراي خارجه ايران و سوريه صبح امروز در حاشيه نشست مجمع عمومي ديدار كردند.

محمد جواد ظريف و وليدمعلم در اين ديدارپيرامرن آخرين تحولات منطقه اي و بين المللي و برخي موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر كردند.

در اين ديدار دو طرف مبارزه با تروريسم و افراطيگري را ضروري اعلام كرده و گسترش خطرات وتهديدات و جنايات تروريستها در منطقه را جدي و فوري ارزيابي کردند و برخورد ريشه اي و بدور از نگرش سياسي را مورد تأكيد قرار دادند.

دو وزير بر تداوم مشورتها و تبادل نظر نزديك توافق کردند.

کد مطلب 2378050

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