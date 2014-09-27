به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی شامگاه جمعه بعد از مساوی برابر تراکتورسازی در کنفرانس بعد از بازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هر دو تیم بازی خوبی از خودشان به نمایش گذاشتند، گفت: دوست داشتم بازی امشب خوب از آب درآید که همینطور هم شد و توانستیم بازی خوبی برابر این تماشاگران پرشور و پرتعداد ارائه دهیم.

وی همچنین ادامه داد: البته ما به دنبال سه امتیاز بودیم و برای همین در ابتدای نیمه دوم به گل رسیدیم ولی باز خدارا شکر که دست خالی از تبریز برنگشتیم و توانستیم مقابل این تماشاگکران یک امتیاز بگیریم.

فرکی با اشاره به اینکه اهمت بازی خیلی بالا بود و برای همین تعداد تماشاگران زیادی به ورزشگاه آمده بودند، ابراز داشت: این بازی یکی از بازی های زیبا و خوب لیگ امسال بود.

وی همچنین افزود: در 45 دقیقه اول دو تیم محتاطانه بازی و جانب احتیاط را رعایت کردند و ما در نیمه دوم موفق به گل زنی شدیم ولی اشتباه خودمان و گل به خودی باعث شد تا بازی با تساوی به پایان رسد که البته نباید فراموش کنیم که کسب یک امتیاز برابر تراکتور در تبریز نتیجه خوبی است.

فرکی با بیان اینکه کادر فنی تیم ملی به بازیکنان تراکتورسازی و سپاهان نگاه ویژه ای داشته باشند، ابراز داشت: بازیکنان جوان و خوبی در این دو تیم وجود دارد و باید از آنها برای جام جهانی 2018 استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه امیدوارم در بازی های آینده بازیکنانم خودشان را با تفکرات و برنامه من وقف دهند، گفت: فکر می‌ کنم با کسب امتیاز در بازی های بعدی یکی از سه تیم بالای جدول در پایان فصل باشیم.

فرکی ادامه داد: تراکتورسازی و سپاهان الگوهای خوبی برای فوتبال کشورمان هستند و امیدوارم سپاهان در پایان لیگ یکی از سه تیم بالای جدول باشد.