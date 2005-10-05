درانتظار جذابيتهاي سوپرليگ واليبال هستيم

رقابتهاي واليبال ليگ برترباشگاههاي ايران از روزچهارشنبه هفته آينده 20 مهرماه آغازمي شود وفدراسيون واليبال دريك اقدام بسيارجالب ومنظم برنامه كامل دور رفت اين پيكارها را تا پايان هفته سيزدهم اعلام كرده است.

فدراسيون واليبال دقيقا تاريخ، روز، ساعت ومحل برگزاري تمامي ديدارهاي دو رفت را اعلام كرده تا تيمهاي حاضربتوانند بر اساس اين برنامه با برنامه ريزي مدون ومنظم به راه خود ادامه دهند.

بدون شك مسابقات ليگ برتر واليبال دراين فصل ازجذابيت و زيبايي خاصي برخوردارخواهد بود، چرا كه 14 تيم قدرتمند در يك گروه و بصورت رفت وبرگشت بازي مي كنند كه اين امرمي تواند سطح كيفي واليبال برتر ايران را نسبت به گذشته دو چندان افزايش دهد.

دردوره هاي گذشته كه مسابقات دردوگروه برگزارمي شد، درمراحل پاياني و دردوره نيمه نهايي اتفاقاتي رخ مي داد كه برخي از تيمهاي بزرگ نمي توانستند به حق خود برسند و اصولا مسابقاتي كه بصورت حذفي ويا بصورت ضربدري برگزار مي شود. ممكن است تيمهاي بزرگ را دچار دردسركند.

استرس و اضطراب ناشي ازحذف شدن ويا نرسيدن به فينال عموما دريك چنين مواقعي گريبان تيمهاي بزرگ را مي گيرد، اما اكنون وبا يك گروهي شدن مسابقات هركدام ازتيمها كه استحقاق قهرماني را داشته باشد مي تواند به آن دست يابد.

به خصوص اينكه فدراسيون واليبال برنامه منظم مسابقات را در دوررفت، بطوركامل اعلام كرده و اين رقابتها از روز چهارشنبه 20 مهرماه آغاز وپنجشنبه 10 آذرماه رقابتهاي دور رفت آن به پايان خواهد رسيد.

با اين تفاسيربايد منتظربازيهاي زيبا وجذاب ليگ برتر واليبال باشيم و بازهمچون گذشته ورزشگاهها را درجريان اين رقابتها مملو ازتماشاگرببينيم.