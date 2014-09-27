آزمون قرآن و عترت در زنجان با حضور هزار نفر برگزار شد

ناصر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: برگزاری آزمون قرآن و عترت از برنامه های مهم و فرهنگی ارشاد اسلامی استان بود.
وی با اشاره به اینکه این آزمون در 17 رشته برگزار شد اظهار داشت:حفظ 1، 3، 5، 10، 15 و 20 جزء قرآن، حفظ کل قرآن، حفظ موضوعی در قالب طرح 1448، ترجمه و مفاهیم مقدماتی و تکمیلی قرآن کریم و ترجمه و مفاهیم قرآن ویژه نوجوانان و تدبر در قرآن از رشته های این آزمون بود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، گفت: افرادی که بتوانند در آزمون سراسری حدنصاب نمره را کسب کنند، گواهینامه معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان را دریافت میکنند.
مقدم تاکید کرد: این آزمون در هشت استان کشور و هچنین این آزمون در دو شیفت صبح و بعد از ظهر به مدت دو ساعت برگزار شد.
وی در ادامه افزود: این آزمون در شهرستان زنجان، خدابنده و ابهر برگزار شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، به اعلام نتایج نهایی این آزمون اشاره کرد و گفت: نتایج این آزمون اواخر مهرماه اعلام می شود.
مقدم یاد آورشد: در سالهای اخیر تأکید فراوانی بر واگذاری فعالیتهای قرآنی به مؤسسات قرآنی شده است.
وی افزود: مسئولیت اجرایی بیست و چهارمین دوره آزمونهای قرآن و عترت وزارت ارشاد در زنجان به مؤسسه جامعةالقرآن سپرده شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، تصریح کرد: توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی از برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بر تحقق این امر مهم توجه ویژه دارد.
مقدم افزود: امروز که دشمن با جنگ نرم و ارد عرصه شده قرآن بهتر ین هدایت کننده جوانان به راه درست است.
نظر شما