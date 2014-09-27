به گزارش خبرنگار مهر يك منبع نزديك به تيم مذاكره كننده گفت: مذاكرات سه جانبه جناب آقاي ظريف با خانم اشتون و آقاي كري امروز در نيويورك به مدت دو ساعت و ١٥ دقيقه برگزار شد. اين مذاكرات در فضايي كاملا جدي و صريح صورت گرفته و ابعاد مختلف فني، سياسي و حقوقي برنامه هسته اي كشورمان و نيز تحريم‌ها را در بر گرفت.

وي ادامه داد: اين مذاكرات در مجموع مفيد و سازنده بوده اگرچه منجر به پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در موضوعات مورد اختلاف نگرديد. با عنايت به مجموعه شرايط و بحثهاي فني فشرده اي كه تاكنون صورت گرفته است، طرفين تصميم گرفتند مشورت‌ها در آينده نزديك از سر گرفته شود.

اين منبع افزود: در پايان اين مذاكرات موضوع نگراني كشورمان از وضعيت ايرانيان دستگير شده يا تحت تعقيب توسط دولت آمريكا و ضرورت آزادي فوري آنان به صورت دوجانبه به طرف آمريكايي منتقل گرديد.

لازم به توضيح است كه غير از موضوع ايرانيان كه به دلايل انساني با طرف آمريكايي مطرح گرديد، جمهوري اسلامي ايران در هيچ موضوع ديگري از جمله موضوع افراط گرايي و تهديدات داعش با دولت آمريكا مذاكره نمي‌كند.