حاملان پیام ازدواج آسان از زاهدان تا حرم امام رضا(ع) را رکاب زدنند

به گزارش خبرنگار مهر، شش تن از دوچرخه‌سواران سیستان و بلوچستان با شعار ازدواج آسان فاصله شهر زاهدان تا حرم رضوی را با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان رکاب زدند.

مسلم تیموری، امین الله ناروئی، مهدی میری، هادی اوکاتی، مرتضی زوری و بهنام ناصری از جمله دوچرخه سوارانی هستند که به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت زهرا (س) و امام علی (ع) و با پیام فرهنگ ازدواج آسمان فاصله یک هزار کیلومتری زاهدان تا مشهد مقدس را رکاب زدنند.

در این سفر هفت روزه که با حمایت اداره کل ورزش و جوانان، حمل و نقل و پایانه ها، کانون ازدواج آسان، هیئت دوچرخه‌سواری، سازمان بسیج ورزشکاران،هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری و هیئت پزشکی ورزشی برگزار شد دوچرخه سواران پیام خود را مبنی بر ازدواج آسان در این فاصله یک هزار کیلومتری ترویج کردند.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در این رابطه اظهار داشت: بالا رفتن سن ازدواج یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان استانی و کشوری است که می‌تواند امنیت اجتماعی و ملی را به مخاطره بیاندازد.

دادخدا شاهوزهی در گفتگو با مهر بیان داشت: برگزاری این تور دوچرخه‌سواری علاوه بر معرفی قهرمانان استانی و بین‌المللی به کشور می‌تواند نقش مهمی در ترویج ازدواج آسان و تشویق جوان به این سنت حسنه شود.