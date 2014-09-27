علی‌اوسط هاشمی در گفتگو با مهر بیان داشت: به منظور فعال سازی و افزایش پروازها و خدمات مورد نیاز به شهروندان تجهیز این فرودگاه در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز داشت: در همین رابطه قرار دادی با نیروی هوایی در راستای تجهیز امکانات در حال انعقاد است و وسایل و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری و به زودی از بندر عباس به فرودگاه کنارک در چابهار منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: در نظر است تا فعالیت فرودگاه چابهار به صورت شبانه روزی در دستور کار قرار گرفته و با توجه به روند رو به رشد توسعه در این منطقه حجم عملیات جابجایی مسافر و پروازها نیز افزایش یابد.

تفتان ایر تا ماه آینده فعال می‌شود

استاندار همچنین از فعالسازی مجدد شرکت هواپیمایی تفتان ایر متعلق به سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این شرکت هوایی به دلایل مختلف بیش از 12 سال است که از فعالیت بازمانده است و لذا با موافقت های انجام شده فعالیت‌های آن تا 20 روز دیگر از سرگیری خواهد شد.

هاشمی در این رابطه بیان داشت: مقرر شده است تا 20 روز آینده مسئولان این شرکت تعداد 3 فروند هواپیمای جدید را به ناوگان این شرکت اضافه کنند و نسبت به ارایه خدمات به مردم استان اقدام کنند.

وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری‌های عظیم از جمله ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی در چابهار و ایرانشهر، صنایع فولاد، آلومینیم و خودروسازی موجب جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغالزایی فراوانی در استان خواهد شد که به طور حتم سرازیر شدن این حجم سرمایه و سرمایه گذار نیاز به توسعه سایر بخش‌ها از جمله توسعه فرودگاه ها دارد.