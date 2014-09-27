جشنواره برترین سازه ماکارونی در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه برترین سازه های ماکارونی جمعه شب با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی، مدیر طرح محله ما و دیگر مسئولان و متولیان در سالن تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در این مراسم اظهارداشت: شور و اشتیاق نوجوانان در این جشنواره مثال زدنی است و امیدوارم اینگونه برنامه ها با همت و تلاش قابل تقدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در قزوین تداوم یابد.



وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، کارگاههای آموزشی سازه های ماکارونی و جشنواره ای که به این منظور برپا شده بود را ابتکاری ستودنی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی اعلام کردو گفت: تلاش برای شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان یکی از ضرورتهای غیر قابل انکار عصر امروز محسوب می شود ولی متأسفانه تاکنون مغفول مانده است.



محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سیستم آموزشی نیز باید به سمت کشف استعدادها تغییر پیدا کند، ادامه داد: تنها نباید دانش آموزان را با مطالب تئوری آموزش داد و با هدف شناخت استعدادها، به صورت عملی آنها را با علم و دانش آشنا کرد.



این مسئول کارگاههای ساخت موشک آبی و سازه ماکارونی را نمونه های کاری مثال زدنی از طرح محله ما اعلام کرد و گفت: جشنواره برترین سازه ماکارونی فرصتی شد تا نوجوانان کوچک ما که مهندسان بزرگ آینده کشور محسوب می شوند سازه هایی را بسازند و این نشان می دهد که شهرداری قزوین تا حد زیادی در فراهم آوردن شرایط برای بروز استعدادها موفق عمل کرده است.



محمدی همچنین گفت: اینکه کارگاهها با روشهای جذاب و جدید برای نوجوانان برگزار می شود قابل تقدیر است و امیدوارم ادامه یابد چراکه بشر همواره خواستار تغییر و تحول در زندگی بوده و همواره یک روش و سلیقه را دنبال نمی کرده است.



وی یادآورشد: مسجد کانون برگزاری برنامه های آموزشی طرح محله ما انتخاب شده و این اقدام پسندیده موجب شده نوجوانان و جوانان ضمن سپری درست اوقات فراغتشان، با این مکان الهی اُنس بیشتری بگیرند.

حسین غیاثوند از اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این مراسم گفت: رویکرد سازمان فرهنگی ورزشی در برگزاری جشنواره ای مفرح و همراه با نوآوری و خلاقیت در حوزه استاتیک و علوم مهندسی مکانیک برای نوجوانان محله های قزوین قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: سازه های فضایی جزو ابداعاتی از چند دهه قبل است که عمر آن به بیش از 100 سال نمی رسد ولی روز به روز به غنای آن افزوده شده و در دنیا سازه های مختلفی را در قالب این تکنیک و شیوه احداث کردند.

این عضو شورای اسلامی شهر یادآورشد: کاهش ستون و افزایش دهانه از ویژگی های این سازه ها بوده است و به مرور زمان مهندسان به این نتیجه رسیدند که سازه هایی با اعضاء قوسی و دهانه عمیق احداث کنند که دارای اجزایی ضعیف هستند ولی با مهارت و چیدمان خاصی ساخته می شوند و کار جمعی را آموزش می دهند.

وی با اشاره به سازه های ساخته شده کارگاههای سازه های ماکارونی گفت: نام اینگونه سازه ها خرپا یا سرپایی است، آنها با قطعات کوچک روی هم سوار می شوند و مجموعه ای قوی می سازند.

غیاثوند با تأکید بر اینکه جشنواره سازه های ماکارونی، خلاقیت و کارجمعی را با نوجوانان تمرین کرد، ادامه داد: برگزاری این کارگاهها برای دانشجویاد در سطح دانشگاهها، گامهای جدیدی را به سوی علاقه مندان این بخش خواهد گشود.

وی با تأکید بر اینکه کار گروهی و هم افزایی در قزوین باید گسترش یابد، ادامه داد: همکاری دیگر دستگاهها و به ویژه مراکز آموزش عالی با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در برگزاری اینگونه برنامه ها، موجب بروز خلاقیت در بین نوجوانان و جوانان و ترویج کار علمی می شود.

غیاثوند در پایان گفت: بی شک کارگاههای آموزشی خلاقانه شهرداری قزوین به تربیت مهندسان آینده ایران اسلامی منجر خواهد شد و این مهم، سرآغاز راهی تازه است.

مساجد محور اصلی برنامه های طرح محله ما هستند

حسین صلح جو رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین نیز در ادامه این مراسم اظهارداشت: جشنواره برترین سازه ماکارونی و کارگاههایی که پیش از این به همت سازمان فرهنگی ورزشی در محلات برگزار شده بود یکی از مهمترین و بهترین اقدامات این سازمان محسوب می شود.

وی با تأکید بر اینکه دین مبین اسلام مسلمین را به کار گروهی سفارش کرده است، تصریح کرد: خداوند همواره پشتیبان و همراه جماعت و گروهی است که بر انجام کار تیمی تأکید و اهتمام دارند.



این عضو شورای اسلامی شهر بر تشکیل گروهها و حلقه های معرفتی در تمامی امور علمی، درسی، فرهنگی و ورزشی تأکید کردو گفت: عضویت و ساماندهی نوجوانان و جوانان در این گروهها و برنامه ریزی درست و دقیق به فراخور سن و موقعیت آنان می تواند در طول سال در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.



وی افزود: کارگاه های آموزشی سازه های ماکارونی یکی از برنامه های خوب و تحسین بر انگیز سازمان فرهنگی محسوب می شود که روحیه مشارکت و همدلی را در نوجوانان تقویت کرد.



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه با اشاره به طرح محله ما که کارگاههای سازه ماکارونی یکی از برنامه های آن محسوب می شود، ادامه داد: هم اکنون به همت سازمان فرهنگی ورزشی 14 محله شهر قزوین در قالب این طرح با شهرداری همکاری دارند.



وی مساجد را محور اصلی برپایی برنامه های طرح محله ما اعلام کردو گفت: این یعنی استفاده درست از ظرفیت ها و امکانات محله های شهر قزوین، محله هایی که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان فرهنگی از این پس به تعدادشان افزوده می شود و بیشتر از قبل با شورا و شهرداری همکاری خواهند داشت.



صلح جو در پایان لازمه گسترده تر اجرا کردن طرح های فرهنگی و آموزشی شهرداری قزوین را با همکاری دیگر دستگاهها همچون آموزش و پرورش، سازمان ورزش و جوانان، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد و حوزه هنری و مقاومت بسیج میسر اعلام کرد.



حکمت الله داودی از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در حاشیه این مراسم بر استمرار برگزاری اینگونه برنامه ها از سوی سازمان فرهنگی در شهر قزوین تأکید کردو گفت: پای کار آمدن دستگاههایی مانند آموزش و پرورش در این بخش، می تواند به هرچه بهتر و گسترده تر برگزار کردن اینگونه برنامه ها کمک شایانی کند و ما بتوانیم این آموزشها را در مدارس نیز تسریع دهیم.

آئین اختتامیه جشنواره برترین سازه ماکارونی محلات شهر قزوین با آزمایش 54 سازه ساخته شده از سوی 300 نوجوان در کارگاههای آموزشی طرح تابستانی همراه بود که در پایان، گروههای همبستگی، آقا کبیر و ولایت به ترتیب از محله آخوند، عبید زاکان و کوی دادگستری اول تا سوم شدند.

در این برنامه، پس از رقابت 54 سازه ماکارونی راه یافته به بخش پایانی، سازه ساخته شده توسط گروه همبستگی از محله کوی دادگستری توانست با تحمل 92 کیلوگرم وزن، به عنوان برترین سازه انتخاب شود، این سازه یکهزارو 230 برابر وزن خود را تحمل کرد.

تیم آقا کبیر از محله عبید زاکان که به عنوان تیم دوم مطرح شد، سازه ای ساخته بود که توانسته بود 88 کیلو گرم وزن را تحمل کند، این سازه یکهزارو 195 برابر وزن خود را تحمل کرده بود.

سازه گروه ولایت از محله آخوند( دارنده مقام سوم)، توانست 82 کیلو گرم وزن را تحمل کند و این یعنی یکهزارو 147 برابر وزن خود را تحمل کرده است.

گفتنی است در پایان مراسم از گروههای برتر با اهداء تندیس و لوح تقدیر قدردانی شد.