نبود آمار دقیق از وضعیت کشاورزی آذربایجان غربی است/ فصل کاری مهمترین مشکل سرشماری

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخچه اجرای سرشماری کشاورزی در کشور به سال 52 باز می گردد که تا کنون چهار دوره طی سالهای 52، 67، 72 و 82 با توجه به نقش مهم کشاورزی در اشتغال و امنیت غذایی کشور اجرا شده و از امروز شاهد اجرای پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی تا 18 آبان ماه خواهیم بود.

موضوعی که در آذربایجان غربی با توجه به کشاورزی بودن منطقه و سهم 34 درصدی این بخش در اشتغال استان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوریکه تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی، وضعیت خشکی دریاچه ارومیه و لزوم تغییر الگوی کشت و گذر از کشاورزش سنتی به نوین در استان ضروری است.

هر چند سهم اشتغال آذربایجان غربی در بخش کشاورزی از اشتغال کشور 8 درصد است، ولی متاسفانه ارزش افزوده این بخش به دلیل سنتی بودن و بهره وری پایئن تنها 4 درصد بوده که بر اساس اعلام معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با ادامه این روند تا دهه آینده شاغل در بخش کشاورزی نخواهیم داشت.

هرم سنی بهره برداران کشاورزی در آذربایجان غربی بالا بوده و به دلیل سنتی بودن روند کاشت و داشت محصولات زراعی و باغی و پرکار بودن و دریافت ثروت کمتر، متاسفانه فارغ التحصیلان کشاورزی و فرزندان تحصیلکرده کشاورزان رغبتی به ادامه فعالیت کشاورزی ندارند.

نتایج سرشماری کشاورزی در آذربایجان غربی مهم است

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، گفت: سرشماری کشاورزی در آذربایجان غربی چون از پتانسیل بالایی در کشاورزی برخوردار هستیم با توجه به خشکسالی دریاچه ارومیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تقی کهوریان با اشاره به اینکه نتایج سرشماری کشاورزی در تصمیم گیری برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش کشاورزی به ویژه در آذربایجان غربی که کشاورزی یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار منطقه است، افزود: در این راستا صحت و دقت در جمع آوری اطلاعات مهم است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به هرم سنی بهره برداری بخش کشاورزی آذربایجان غربی، با ادامه این روند و سنتی بودن بخش کشاورزی تا اواخر دهه جاری یا دهه آینده شاغل بخش کشاورزی نخواهیم داشت که در این راستا کشاورزی سنتی به نوین باید تغییر یابد.

دانش پایه کردن کشاورزی در آذربایجان غربی ضرروت انکار ناپذیر

مدیر اجرایی طرح سرشماری عمومی کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: برای حفظ جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و ترغیت فارغ التحصلان این بخش برای فعالیت دانش پایه کردن کشاورزی و ایجاد زمینه فعالیت برای نسل جدید با تحصیلات دانشگاهی ضروری است.

کهوریان با بیان اینکه این اقدام تاثیری مستقیم در تولید ثروت، ایجاد امنیت غذایی مطمئن و تولید صادرات گرا در بخش کشاورزی دارد، ادامه داد: برنامه ریزی برای افزایش تولید در واحد سطح و قابل رقابت با محصولات سایر کشورها در بازارهای جهانی وابسته به جمع اوری اطلاعات دقیق و صحیح از این بخش و برنامه ریزی اصولی است.

وی با بیان اینکه اعتماد به سرشماری کشاورزی اعتماد به دولت و نظام است، گفت: مردم با همکاری مناسب در این بخش و ارائه آمار و اطلاعات دقیق مسئولان را در برنامه ریزی دقیق و اصلی برای اعتلای این بخش یاری و در واقع به بهبود وضعیت معیشتی خود نیز کمک کرده اند.

سهم اشتغال 8 و ارزش افزوده بخش کشاورزی آذربایجان غربی تنها 4 درصد است

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه سهم اشتغال کشاورزی آذربایجان غربی از اشتغال کشور 8 درصد بوده و این در حالی است که ارزش افزوده این بخش تنها 4 درصد است، اظهار داشت: این امر نشان دهنده بهره وری پائین نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل برخی مشکلات موجود است.

کهوریان در خصوص روند اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در آذربایجان غربی، اعلام کرد: این طرح با حضور 254 کارشناس آمارگیر اجرایی می شود که بر اساس اطلاعات اولیه 254 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استان وجود دارد که اطلاعات این بخش را جمع آوری می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به قرار گرفتن در فصل کاری بخش کشاورزی آذربایجان غربی و شرایط اقلیمی آیا تمدید مهلت آمارگیری پیش بینی می شود، ادامه داد: این طرح در سه مرحله طی سالهای اخیر توسط مرکز آمار ایران آزمایش شده و مشکلی از بابت اجرا نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به بهره گیری از تبلت و حذف کاغذ در اجرای این طرح، شاهد کاهش هزینه ها، اتلاف وقت و دریافت نتایج در کوتاهترین زمان ممکن خواهیم بود، ادامه داد: هر آمارگیری در 13 روستا روزانه اطلاعات آماری 25 بهره برداری بخش کشاورزی را جمع آوری می کند.

اطلاعات سرشماری کشاورزی محرمانه و به صورت جمی مورد استفاده خواهد بود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با مهر، ضمن تاکید بر لزوم همکاری کشاورزی و بهره برداری این بخش با ماموران آمارگیر با توجه به نیاز اطلاعاتی از بخش کشاورزی استان، گفت: اطلاعات جمع آوری شده از افراد محرمانه بوده و آمار به صورت جمعی و ترکیبی در اختیار برنامه ریزیان و سیاست گذاران قرار می گیرد.

اسمعیل کریم زاده با بیان اینکه با اجرای این طرح، سطح دقیق اراضی کشت سالانه، تعداد درختان مثمر و غیر مثمر، تعداد دام سنگین و سبک، تعداد ماشین آلات کشاورزی و ... در آذربایجان غربی شفاف سازی و اطلاعات دقیق تری کسب می شود، افزود: ارائه آمار درست منجر به برنامه ریزی صحیح و اصولی می شود.

وی تعداد بهره برداری بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات و آمار سرشماری گذشته ر 254 هزار نفر دانست و اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده سرشماری عمومی کشاورزی در 3 هزار و 300 آبادی که برخی خالی از سکنه هستند، با 113 مرکز دهستان در 17 شهرستان استان انجام می شود.

مشکلات کشاورزی آذربایجان غربی به نبود آمار دقیق بستگی دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه دولت با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی اعتبار اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی را با توجه به اهمیت موضوع تامین کرده و مردم باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه بخشی از مشکلات کشاوری استان به نبود آمار دقیق از این بخش بستگی دارد.

کریم زاده با اشاره به در دست تدوین بودن برنامه ششم توسعه، ادامه داد: پایه اساسی برنامه ریزی در کشور آمار و اطلاعات بوده که متاسفانه آمار و اطلاعات دقیقی از بخش کشاورزی آذربایجان غربی نداشته که اجرای این طرح می تواند به شفاف سازی وضع موجود کمک کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات حاصل سرشماری باید قابل استناد و استفاده برنامه ریزان و سیاست گذاران باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه سرشماری حالت خود اظهاری داشته باید اعتماد و فرهنگ سازی لازم در این راستا انجام تا مردم به این طرح اطمنان و اطلاعات واقعی در اختیار آمارگیران قرار دهند.

همزمانی سرشماری با فصل کاری کشاورزی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه همزمانی اجرای طرح سرشماری کشاورزی با فصل کار برداشت محصولات باغی از جمله سیب و انگور و زراعی از جمله چغندر قند و گوجه فرنگی در استان، ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون کشاورزان در حال انجام کشت پائیزه هستند.

وی ضمن تاکید بر اینکه نباید مشکلات کشاورزان با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، قیمتهای خرید تضمینی و ... را در اجرای این طرح نادیده گرفت، یادآور شد: باید همه جوانب را در اجرای طرح و تاثیرات برخی عوامل را در نتایج طرح مد نظر قرار داد.

کریم زاده ضن تاکید بر اینکه با توجه به این موضوع باید زمینه مشارکت کشاورزان و بهره برداران در اجرای این طرح را فراهم کنیم، عنوان کرد: باید با استفاده از ظرفیت رسانه مکتوب و مجازی بویژه رسانه ملی فرهنگ سازی لازم در این راستا در بین جامعه هدف انجام شود.

آمادگي كامل آذربایجان غربی براي اجراي مطلوب طرح سرشماري عمومي كشاورزي



استاندار آذربايجان غربي روز پنجشنبه در نخستين جلسه ستاد استاني سرشماري عمومي كشاورزي با تبيين اهميت اجراي اين طرح در استان گفت: با تلاش و برنامه ريزي هاي معاونت برنامه ريزي استانداري و همكاري دستگاههاي اجرايي و امنيتي، آمادگي كامل براي اجراي مطلوب طرح سرشماري عمومي كشاورزي در استان وجود دارد.



قربانعلی سعادت با تاكيد بر لزوم اخذ آمار و اطلاعات دقيق از بهره برداران كشاورزي توسط ماموران سرشماري عمومي كشاورزي، افزود: اجراي دقيق طرح سرشماري كشاورزي و تحليل دقیق داده‌های آماری و اطلاعات اين بخش و بروز رسانی بانک جامع اطلاعاتی كشاورزي استان، نقش کلیدی در برنامه‌ریزیهاایفا می‌کند.

وي اظهار داشت: اجراي طرح سرشماری کشاورزی، نقطه عطفی در هدف گذاری آینده نظام کشاورزی کشور و عبور از كشاورزي سنتي به مدرن بوده که باید بهره برداران كشاورزي استان نيز با ارائه اطلاعات واقعی ما را در تدوین برنامه ای منسجم تر و عملیاتی تر براي پيشرفت و توسعه استان همراهی کنند.

استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: اولويت توسعه اين استان در گذشته بر محور كشاورزي سنتي تعريف شده ولي امروز باید با توجه به كاهش شديد منابع آبي و خشك شدن درياچه اروميه، اين اولويتها تغيير يابند بنابراين اطلاعات سرشماري كشاورزي مي تواند در اين مسير كمك شاياني به استان کند.



سعادت با اشاره به برخي از مشكلات احتمالي اجراي طرح سرشماري كشاورزي در استان نيز گفت: با توجه به انجام این سرشماری در فصل کاری کشاورزان آذربایجان غربی، احتمال بروز مشکل وجود دارد که باید با مدیریت مناسب، این مشکلات حل شود.



وی ضمن تاکید بر اینکه آمارگیری از دامداران کوچ رو و شهرنشینان دارای باغ در محیط های روستایی نیز باید به صورت دقیق انجام شود، گفت: برای حضور در مناطق مرزی و اخذ آمار مربوط به كشاورزي در اين مناطق نیز باید هماهنگیهای لازم با نیروی انتظامی و مرزبانی استان انجام تا مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.



وي در پايان تاكيد كرد: ‌از مسئولان استان و مديران شهرستانها انتظار داريم كه طرح سرشماري كشاورزي را جدي بگيرند چرا كه اين طرح، عاملي براي حفظ و ارتقاي كشاورزي استان و گامي بلند براي برنامه ريزي هاي آتي است.

.................

گزارش از الناز ملک زاده