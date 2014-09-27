7 وزیر برای پاسخ به سئوالات نمایندگان راهی بهارستان می شوند/بررسی عملکرد بیمارستان های زنجیره ای

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در هفته جاری نیز جلسات خود را به صورت منظم بعد از اتمام جلسه صحن علنی مجلس برگزار می کنند.

مشکلات منابع طبیعی در تهران بررسی می شود



بر این اساس در هفته جاری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامین شستی با مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با موضوع الزام به اسقاط خودروهای فرسوده و نیز قیمت خودروهای وارداتی دارد.



همچنین مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها به همراه اعضای کمیسیون نظارت بر این شورا در این کمیسیون حضور خواهد یافت و درباره مسائل مطروحه بحث و تبادل مظر کنند.



کارگروهای ویژه کمیسیون اصل 90 در هفته آینده با تشکیل جلساتی با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز مدیرکل منابع طبیعی استان تهران درباره پرونده‌های مطروحه بحث و تبادل نظر می‌کنند.



لایحه خروج از رکود در دستور کار کمیسیون ویژه



کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مرور مباحث گذشته و ارائه گزارش می پردازد و کارگروه‌های این کمیسیون نیز ادامه بررسی مواد لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستورکار خود دارند.



فانی به کمیسیون آموزش می‌رود



اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری را با حضور مسئولان وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور را در دستورکار خود دارند.

قرار است دو تن از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه هیئت رئیسه این کمیسیون انتخاب شود.



علاوه بر این علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سؤالات 11 نماینده در این کمیسیون حضور یابد.



حضور ربیعی در کمیسیون اجتماعی برای پاسخ به سؤال 7 نماینده مجلس



اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، طرح یک فوریتی بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را بررسی می‌کنند.



همچنین اعضای این کمیسیون سفری به شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه داشته و از مراکز اجتماعی و رفاهی این شهرستان‌ها بازدید می‌کنند.



علاوه بر این اعضای این کمیسیون طرح شفاف‌سازی اعلام کتبی نمرات رتبه و نتایج نهائی آزمون‌های استخدامی به داوطلبان استخدا‌م و ممنوعیت به کارگیری‌های غیرقانونی را بررسی می‌کنند.



همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به سؤالات 7 نماینده مجلس در این کمیسیون حضور یابد.

بررسی لایحه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کمیسیون اقتصاد



اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت را در دستورکار خود دارند.



همچنین اعضای این کمیسیون بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را بررسی می کنند.



بررسی لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده از دروازه مرز زمینی "اسندره" و "سرو" و نیز بررسی طرح الحاق هفت بند به ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور در دستورکاراین کمیسیون قرار دارد.

بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های ایران و آمریکا در دیوان لاهه در کمیسیون امنیت ملی



اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت را در دستورکار خود دارند.



قرار است اعضای این کمیسیون در گزارش آخرین وضعیت پرونده‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی لاهه را با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار دهد.



بررسی مشکلات جایگاه داران پمپ بنزین در کمیسیون انرژی



بر اساس این گزارش جمع‌بندی طرح یک شوری الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و نیز اصلاحات و الحاقات بعدی آن با حضور کارشناسان دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دستورکار اعضای کمیسیون انرژی قرار دارد.



علاوه بر این علی‌اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی هفته جاری گزارشی درباره اقدامات انجام شده این سازمان در مورد مسائل مطروحه فیما بین سازمان با شورای حکام ارائه خواهد داد.

علاوه بر این اعضای کمیسیون انرژی لایحه یک شوری زیست‌محیطی ایران را با حضور کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار دهند.



همچنین قرار است اعضای این کمیسیون از نهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست داشته باشند.



علاوه بر این بررسی طرح یک فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حضور کارشناسان دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس هفته جاری در دستور کار کمیسیون انرژی قرار دارد.



همچنین تصمیم‌گیری درباره طرح یک شوری اجازه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی با حضور کارشناسان دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس در دستورکار این کمیسیون آینده قرار دارد.



علاوه بر این بررسی مشکلات جایگاه داران پمپ بنزین با حضور مسئولان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و جایگاه‌داران پمپ بنزین در دستورکار کمیته نفت، گاز و پتروشیمی این کمیسیون قرار دارد.



بررسی گزارش عملکرد دولت در هدفمندی یارانه ها ذر کمیسیون برنامه



اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هفته جاری رسیدگی به لایحه و طرح الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت را در دستورکار خود دارند.



همچنین بررسی طرح اصلاح تبصره(1) ماده(5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات یکی دیگر از دستورکارهای این کمیسیون در هفته جاری است.



علاوه بر این کمیسیون برنامه دو تن از اعضای خود را برای عضویت ناظر در شورای حقوق و دستمزد هفته جاری به صحن علنی مجلس معرفی خواهد کرد.



علاوه بر این دیوان محاسبات کل کشور گزارشی درباره عملکرد شش ماهه عملکرد تبصره(21) قانون بودجه سال1393 هدفمندکردن یارانه را به این کمیسیون ارائه خواهد کرد.



بررسی طرح شفاف‌سازی اعلام کتبی نمرات رتبه و نتایج نهائی آزمون‌های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت به‌کارگیری غیرقانونی در دستورکار کارگروه اجتماعی این کمیسیون قرار دارد.



همچنین کارگروه عمومی و دفاعی این کمیسیون در روز سه‌شنبه بودجه پیشنهادی دیوان محاسبات کشور در سال آینده و نیز رسیدگی و جمع‌بندی نهایی تفریغ بودجه سال1391 کل کشور را در دستورکار خود دارد.



حضور نوبخت و طیب‌نیا و هاشمی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس/ عملکرد بیمارستان های زنجیره ای بررسی می شود



اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هفته جاری بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده را در دستورکار خود دارد.



همچنین بررسی طرح الزام سازمان بیمه اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران دولت مصوب1386 براساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان یکی دیگر از دستوکارهای این کمیسیون است.



علاوه بر این قرار است قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه گزارشی از بیمارستان‌های زنجیره‌ای در این کمیسیون حضور یابد.



استماع گزارش معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره نحوه تخصیص بودجه بخش سلامت کشور نیز در دستورکار اعضای این کمیسیون در هفته جاری قرار دارد.



اعضای کمیسیون شوراهای مجلس اصلاح حوزه‌های انتخابیه را اعضای این کمیسیون روز یکشنبه در کارگروه اصلاح حوزه انتخابیه بررسی می‌کنند.



همچنین بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن نیز در دستوکار اعضای این کمیسیون قرار دارد.



قرار است اعضای این کمیسیون از تأسیسات سازمان انرژی اتمی بازدید کنند. همچنین قرار است معاونان وزارت اطلاعات برای بررسی مسائل امنیتی کشور در این کمیسیون حضور یابند.



نعمت‌زاده برای پاسخ به سئوالات 5 نماینده به کمیسیون صنایع می‌رود



قرار است معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی برای ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد و برنامه های این بخش در این کمیسیون حضور یابد.



همچنین قرار است محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤالات 5 نماینده در این کمیسیون حضور یابد.



قرائت گزارش انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور درباره عملکرد و برنامه‌های این انجمن نیز در دستورکار این کمیسیون در هفته آینده قرار دارد.



حجتی و چیت چیان در کمیسیون عمران به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهند



اعضای کمیسیون عمران مجلس در هفته جاری بررسی طرح تأسیس سازمان‌های استانی توسعه عمران دریا و سواحل رأی‌گیری می‌کنند.همچنین بررسی طرح یک‌فوریتی الحاق هفت بند به ماده(34) قانون پولی و بانکی کشور نیز در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.



استماع گزارش معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن اجتماعی نیز در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.



همچنین بررسی طرح برنامه و بودجه این کمیسیون و نیز بررسی عملکرد شش ماهه سال1393 بخش آب و فاضلاب وزارت نیرو با حضور چیت‌چیان وزیر نیرو و معاونانش مورد بررسی قرار می‌گیرد.



قرار است چیت‌چیان وزیر نیرو برای پاسخ به سؤالات غلامرضا اسدالهی نماینده تربت‌جام، علی ایرانپور نماینده مبارکه، امیر خجسته نماینده همدان و عبداله سامری نماینده خرمشهر در این کمیسیون حضور یابد.



علاوه بر این محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز برای پاسخگویی به سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه در این کمیسیون حضور یابد.



**بررسی طرح طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در کمیسیون فرهنگی



اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در هفته جاری بررسی طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجدکشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها را در دستورکار خود دارند.



همچنین قرار است اعضای این کمیسیون طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز در هفته جاری بررسی کنند.



بازدید اعضای کمیسیون قضایی مجلس از نمایشگاه مبارزه با قاچاق کالا



اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار است از نمایشگاه مبارزه با قاچاق کالا بازدید کنند. همچنین اعضای این کمیسیون در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز در دستوکار خود دارند.



حجتی و نعمت‌زاده به کمیسیون کشاورزی می‌روند



اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس انتخاب حداقل دو تن از اعضای این کمیسیون به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی را در دستورکار خود دارند.



همچنین بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی(سمیک)، لایحه یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی رازی و کاپی کوی، طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ1996(1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ1972(1351)در دستورکار جلسات این کمیسیون در هفته آینده قرار دارد.



قرار است وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای بررسی اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب24/11/1391 مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون حضور یابند.



