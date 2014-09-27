آلودگی نفتی در دریاهای ایران نداریم/ کاهش سوانح دریایی در 6 ماهه ابتدای امسال

سیدعلی استیری در گفتگو با مهر در خصوص آلودگی‌های نفتی در دریای جنوب و شمال، اظهار داشت: آلودگی نفتی شامل دو بخش است؛ اول اینکه اقداماتی را انجام دهیم تا آلودگی اتفاق نیافتد که اینکار را از طریق بازرسی و کنترل کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد می‌شوند انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه کنترل کشتی‌ها به منظور نداشتن نقص فنی انجام می‌شود، افزود: اما ممکن است سانحه‌ای بین دو شناور بوجود بیاید و نفت به دریا بریزد که اینجا موضوع مبارزه با آلودگی دریایی پیش می‌آید.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه اگر بنا به هر دلیلی آلودگی نفتی ناشی از خطاهای انسانی اتفاق بیافتد ما امکانات لازم را در سازمان برای پاکسازی دریا داریم، گفت: به همین منظور امکانات تخصصی لازم در سازمان وجود دارد و با کمک سایر ارگان‌های تخصصی آلودگی‌های نفتی جمع آوری می‌شود.

استیری با تاکید بر اینکه تاکنون هم هرچه آلودگی نفتی در دریاهای ایران بوده پاکسازی شده است، بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده دولت در تمامی مجامع بین المللی حضور دارد بنابراین در این زمینه‌ها فعال است.

وی در خصوص سوانح دریایی در سواحل جنوب و شمال، اظهار داشت: در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال 6 ماهه سال قبل کاهش سوانح را داشتیم ضمن آنکه امکانات لازم برای عملیات نجات دریایی در سازمان وجود دارد.