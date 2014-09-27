آلمان خواهان حل بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان ، فرانک - والتر اشتاین مایر پس از دیدار با "تمام سلام " نخست وزیر لبنان همچنین خاطر نشان کرد : برلین در تلاش است تا راهی برای پایان دادن به بحران موجود در سوریه پیدا کند .

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس سوریه در آلمان که قرار است در ماه آتی میلادی برگزار شود ، اظهار داشت : دولتمردان برلین درصدد هستند تا پس از برگزاری این کنفرانس علاوه بر یافتن راهی برای سر و سامان دادن به اوضاع آوارگان به طور کلی مناقشات این کشور نیز پایان پذیرد .

نخست وزیر لبنان نیز پس از این دیدار گفت : بیش از یک میلیون نفر از آوارگان سوری در لبنان به سر می برند که دولت این کشور باید هزینه های زیادی برای آنها متقبل شود .

این در حالی است که اردن و ترکیه نیز میزبان شمار زیادی از مردم سوری هستند .