  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۳۸

اشتاین مایر :

آلمان خواهان حل بحران سوریه است

آلمان خواهان حل بحران سوریه است

وزیر امورخارجه آلمان پس از دیدار با نخست وزیر لبنان در نیویورک از علاقه مندی کشورش برای پایان دادن به بحران سوریه خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان ، فرانک - والتر اشتاین مایر پس از دیدار با "تمام سلام " نخست وزیر لبنان همچنین خاطر نشان کرد : برلین در تلاش است تا راهی برای پایان دادن به بحران موجود در سوریه پیدا کند .

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس سوریه در آلمان که قرار است در ماه آتی میلادی برگزار شود ، اظهار داشت : دولتمردان برلین درصدد هستند تا پس از برگزاری این کنفرانس علاوه بر یافتن راهی برای سر و سامان دادن به اوضاع آوارگان به طور کلی مناقشات این کشور نیز پایان پذیرد .

نخست وزیر لبنان نیز پس از این دیدار گفت : بیش از یک میلیون نفر از آوارگان سوری در لبنان به سر می برند که دولت این کشور باید هزینه های زیادی برای آنها متقبل شود .

این در حالی است که اردن و ترکیه نیز میزبان شمار زیادی از مردم سوری هستند .

 

کد مطلب 2378171

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