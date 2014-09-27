وحدت موجب حفظ امنیت کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عراقی جمعه شب به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور در جمع خانواده های شهدا در حسینیه تیپ 82 سپاه صاحب الامر (عج) قزوین اظهارداشت: این ایام در واقع جشن است و باید در آن از غرور ملی یاد کنیم و آن را بزرگ بداریم تا دشمنان نتوانند خاطرات و رشادت ها را کم رنگ کنند و کم کم از یادها ببرند.



سردارعراقی گفت: شهدا عهدی بستند که با توسل به ائمه توانستند به آن عمل کنند و بازده آن سربلندی امروز ایران و ذلت هر چه بیشتر دشمنان است.



عراقی با اشاره با تمثال شهدا گفت: در محضر این شهدا احساس شرمندگی می کنیم ولی این را نیز باید بدانیم حضور ما به برکت وجود این شهدا است که این مسئله همواره توفیق ما است.



جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه افزود: جنگ ها معمولا به سه علت رخ می دهد، مادی که برای مثال برسر یک منطقه ی زراعی حاصل خیز بین دوکشور، سیاسی که ممکن است بر سر مسئله های مرزی باشد ومعنوی یا اعتقادی که جنگ ما از نوع سوم بود.



وی یادآور شد: بعد از جنگ های جهانی دوم نظمی بر جهان حکم فرما شده بود که در سال 1945 اتفاق افتاده بود و انقلاب اسلامی ایران این نظم و برنامه های دکترین نیکسون را به هم ریخت.



این مقام مسئول افزود: این برنامه و دکترین نیکسون طوری برنامه ریزی شده بود که کشور های دیگری اهداف آمریکا را در مناطق مختلف جهان پیش می بردند و ایران و عربستان دو بازوی ویژه ی آمریکا در منطقه بودند، ایران به لحاظ نظامی و عربستان به لحاظ تامین سوخت برای این دولت ارزشمند بود.



سردار عراقی با بیان اینکه آمریکا از این طریق می توانست امنیت اسرائیل را نیز حفظ کند لذا با پیروزی انقلاب کلیه نقشه های استکبار برای این منطقه به هم ریخت افزود: این مطلب را هم باید در نظر بگیریم که جنگ آخرین و خشن ترین روش دیپلماسی است. استکبار بعد از انقلاب ابتدا سعی داشت با تهدید ایران را از اهدافش به عقب براند که این مورد موفق نبود، بعد از آن هم از روش هایی مانند توطئه و کودتا انقلاب و اهدافش را خنثی کند که موفق نبود لذا آخرین راه یعنی جنگ را انتخاب کرد.



جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهر کرد: محاسبه تاکتیکی دشمن این بود که ظرف مدت یک هفته به تهران برسد و با توجه به ارتش از هم پاشیده و سپاه نوپای ایران محاسبه درستی بود ولی دشمن نیروی ایمان و توکل به سایه امن الهی را در نظر نگرفته بود و این قوه توسل بود که نهایتا پیروزی را نصیب رزمندگان اسلام کرد.



عراقی تاکید کرد: آنان که می گویند این رزمندگان برای پول و مقام رفته اند باید بدانند که آن زمان هیچ چیز نبود مگر قوای ایمان و هدایت پذیری و پیروی از امر امام و همین ها هم زمینه ساز واقعی پیروزی بودند چرا که دشمن هیچ وقت تصورش را هم نمی کرد که جنگ یک هفته ای 8 سال به درازا بیانجامد.



وی افزود: اینکه تصور کنیم امروز سپردن امور به جوانان کار اشتباهی است تصور غلطی است چرا که امام به همین نیروی جوان اعتماد کرد و اکثر فرماندهان جنگ هم جوانانی بودند که زیر 30 سال سن داشته اند و زمانی که امام اعتماد کرد هر کدامشان رشادت و دلاوری بی نظری را به نمایش گذاشتند.



عراقی در پایان گفت: امنیت کنونی کشور به برکت خون شهدا به دست آمده و باید تمام تلاشمان حفظ این امنیت از طریق وحدت و تحمل سلایق مختلف هر دیدگاه باشد.



