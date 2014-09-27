سمیر نصری یک ماه خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصری که بازی شنبه منچسترسیتی مقابل هال سیتی را به دلیل مصدومیت کشاله ران از دست داد اکنون مدت بیشتری از میادین دور خواهد بود.

پلگرینی گفت: مصدومیت نصری جدی است و او مدتی دور از میادین خواهد بود. او تمرین می کرد اما آماده نبود به همین دلیل پزشکان وضعیت او را بررسی کردند و اکنون باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. بدون شک او بازیکن بسیار مهمی است اما من بار دیگر می گویم به دلیل بازیکنانی که در اختیار نداریم بهانه نمی آورم.

نصری که در این فصل 6 بازی برای منچسترسیتی انجام داده در کنار فرناندینیو (کشاله ران) و استوان یووتیچ (همسترینگ) بازی شنبه تیمش مقابل هال سیتی را از دست می دهد.

شاگردان مانوئل پلگرینی در بازی امروز در انتظار نخستین پیروزی در در چهار بازی اخیر خود در لیگ برتر هستند.