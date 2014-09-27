ازدواج باید دبیرستانی شود/ سالخوردگان هم به ازدواج نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسن قرآئتی، شامگاه جمعه در جشن هلهله فرشته‌ها که به مناسبت سالروز پیوند آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) در حسینیه شهدا قم و به همت هیئت یازهرا(س) برگزار شد، اظهار داشت: غفلت و شهوت از عواملی است که موجب صدمه دیدن انسان می‌شود که اقامه نماز راهی برای حل مشکل غفلت و ازدواج نیز برطرف کننده مشکل شهوت است.

وی عنوان کرد: اگر نسل جوان نسبت به نماز و همچنین امر ازدواج اهتمام داشته باشد؛ تا حدود زیادی از آسیب‌ها در امان خواهد ماند، چرا که این دو عامل سدی در برابر غفلت و شهوت به شمار می‌روند.

این مفسر قرآن کریم، تاکید کرد: امروز برای فرهنگ سازی در زمینه ازدواج آسان و گسترش امر ازدواج در بین جوانان نیازمند یک همت و بسیج عمومی هستیم و همگان باید در این راستا یک قیام عمومی داشته باشند.

وی افزود: علاوه بر جوان که ممکن است یک بعد از ازدواج را بخواهد افراد سالخورده نیز به ازدواج برای داشتن مونس و همدم نیازمند هستند.

حجت الاسلام قرائتی، ادامه داد: امروز در تهران تعداد ۱۴ هزار پیرمرد و پیر زن زندگی می‌کنند که به دلیل تنها بودن، دچار افسردگی شدند.

ازدواج را نباید درگیر مسئله مدرک گرایی کنیم

وی با بیان اینکه ازدواج بهترین راه پیوند دختران و پسران است افزود: برخی از دلایل همانند اختلافات سطح علمی نباید مانع ازدواج دو نفر شود و در واقع ازدواج را نباید درگیر مسئله مدرک گرایی کنیم.

استاد حوزه علمیه، اضافه کرد: در بین مراجع تقلید هم داریم که سطح علمی خانم بسیار پایین‌تر ‌است، اما می‌بینیم که دارای زندگی عالمانه و خوبی هستند.

وی ابراز داشت: من با ازدواج دانشجویی مخالفم و معتقدم که ازدواج‌ها باید دبیرستانی باشد و خانواده‌ها هم بدانند که ازدواج نوبتی نیست؛ بلکه امر ازدواج یک نیاز است.

حجت الاسلام قرائتی عنوان کرد: زندگی را باید آسان گرفت و باید در مسیر آسان شدن ازدواج‌ها گام برداریم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور، ابراز داشت: برخی از دختران برای من نامه می‌نویسند و از اینکه والدین خواستگار‌ها را به دلایل مختلفی رد می‌کنند گله دارند و از طرفی نیز دختران هم نباید آنقدر خواستگار‌ها را پس بزنند و رد کنند که زمان ازدواجشان بگذرد.