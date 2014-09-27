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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

50 جلد کتاب در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس در استان ایلام منتشر شد

50 جلد کتاب در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس در استان ایلام منتشر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: شاعر و نویسنده دوران دفاع مقدس استان ایلام گفت: 50 جلد کتاب در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس در استان ایلام منتشر شده است.

محمد علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش عظیمی از  وقایع دوران دفاع مقدس اگر در قالب هنر نبود ما پس از سه دهه شاهد ماندگاری آن نبودیم.

قاسمی افزود: شعر دفاع مقدس به عنوان شعری خاص است که دارای شناسنامه و مختصات خاص خود است.

وی ادامه داد: تاکنون قریب به 50 جلد  کتاب در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس در استان ایلام چاپ و منتشر شده است.

قاسمی اظهار داشت: در بخش رمان اولین کار بنده رمان بومی که یک سری  روزهای جاری رفتن را نشان می دهد و آخرین  کار بنده رمان حات بود.

وی اضافه کرد: اگرچه هنرمندان ما قابلیت های فراوانی دارند اما  زمینه سازی و بسترها ی درستی برای آنها فراهم نشده است و حق استان در زمینه شعر در دوران دفاع مقدس ادا نشده است.

کد مطلب 2378187

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