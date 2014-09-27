50 جلد کتاب در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس در استان ایلام منتشر شد

محمد علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش عظیمی از وقایع دوران دفاع مقدس اگر در قالب هنر نبود ما پس از سه دهه شاهد ماندگاری آن نبودیم.



قاسمی افزود: شعر دفاع مقدس به عنوان شعری خاص است که دارای شناسنامه و مختصات خاص خود است.



وی ادامه داد: تاکنون قریب به 50 جلد کتاب در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس در استان ایلام چاپ و منتشر شده است.



قاسمی اظهار داشت: در بخش رمان اولین کار بنده رمان بومی که یک سری روزهای جاری رفتن را نشان می دهد و آخرین کار بنده رمان حات بود.



وی اضافه کرد: اگرچه هنرمندان ما قابلیت های فراوانی دارند اما زمینه سازی و بسترها ی درستی برای آنها فراهم نشده است و حق استان در زمینه شعر در دوران دفاع مقدس ادا نشده است.