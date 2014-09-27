به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، بعد از بسته شدن کتابخانه فرانسه در راکفلکر سنتر در سال 2009، این کتابفروشی تنها کتابفروشی فرانسوی واقع در شهر نیویورک خواهد بود.
این کتابفروشی در دو طبقه در خیابان پنجم واقع شده و درست روبهروی موزه هنرهای شهری قرار دارد. این کتابفروشی 5.3 میلیون دلاری با ایده آنتوان بودری 39 ساله راهاندازی شده که به عنوان مشاور فرهنگی سفارت فرانسه فعالیت میکند و نویسنده رمان «سلاحهای دیپلماسی جمعی» است که فیلم «وزیر فرانسه» با اقتباس از آن ساخته شده است.
14 هزار کتاب داستانی، غیرداستانی، هنری، رمانهای گرافیک و کتابهای کودک به هر دو زبان ترجمه انگلیسی و همچنین فرانسوی در این کتابفروشی موجود خواهند بود. با توجه به اینکه بسیاری از کتابهای خارجی زبان در ایالاتمتحده قیمتهای بالایی دارند، ماموریت آلبرتین این است که درست مانند فرانسه، این کتابها را با قیمتهای مورد پسندتر عرضه کند.
نام آلبرتین از روی شخصیت زن محبوب بودری در کتاب مورد علاقهاش یعنی «در جستجوی زمان از دست رفته» مارسل پروست برای این کتابفروشی انتخاب شده است. بودری درباره انتخاب این نام گفت: آلبرتین درکنشدنی است و شما هم هیچوقت نمیتوانید بدانید دقیقا چه چیزی در کتابفروشی موجود است. آلبرتین این عقیده راسخ فرانسوی را تحقق میبخشد که ادبیات و انسانیت برای افزایش درک، همدردی و دوستی فراتر از مرزها و فرهنگها ضروری هستند.
الهام اصلی طراحی کتابفروشی آلبرتین از یک کتابخانه خصوصی فرانسوی و همچنین عشق خود بودری نسبت به کتابفروشیها و سالم ماندن آنها گرفته شده است. او میگوید: من نمیخواهم در شهری زندگی کنم که حداقل سه کتابفروشی بزرگ نداشته باشد. کتابفروشیهای مستقل در ایالاتمتحده و مخصوصا در نیویورک با مشکل مبلغهای بسیار بالای اجاره روبهرو هستند.
آلبرتین هم مانند بسیاری از کتابفروشیهای موفق دیگر برنامههای فعال خاص به بازدیدکنندگانش پیشنهاد میکند که بیشتر آنها شامل گفتگوهای فرهنگی بین فرانسویها و آمریکاییها درباره ادبیات و علوم خواهد شد. این کتابفروشی اولین برنامه ویژه خود را با یک فستیوال 6 روزی از روز 14 تا 19 ماه اکتبر آغاز میکند. میزبانی این برنامه را گریل مارکوس منتقد فرهنگی و نویسنده بر عهده خواهد داشت. از شرکتکنندگان این فستیوال میتوان به متیو وینر سازنده سریال محبوب «مردان دیوانه» و جوزف استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل اشاره کرد.
پیش از افتتاح آلبرتین، بودری از کتابفروشیهای سراسر کشور دیدن کرد تا بتواند حس بهترین نسبت به نحوه اداره کتابفروشیهای ایالات متحده کسب کند. او از سارا مکنالی، مدیر کتابفروشی مکنالی جکسونبوکس واقع در نیویورک برای کمک در طراحی کتابخانهای فرانسوی که بتواند آمریکاییها را به خود جذب کند هم کمک گرفت.
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