  1. حوزه و دانشگاه
۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

وزارت بهداشت مصوب کرد:

واگذاری بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان هیات علمی به دانشگاه ها

واگذاری بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان هیات علمی به دانشگاه ها

معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخشنامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انجام تعهدات به صورت هیات علمی و متقاضیات تبدیل وضعیت را به هیات اجرایی جذب آن دانشگاه ها محول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت در این بخشنامه یادآور شده است: "در راستای سیاست تمرکز زدایی و واگذاری انجام امور اجرایی به دانشگاهها، هیات مرکزی جذب در جلسه مورخ 16 شهریورماه بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انجام تعهدات به صورت هیات علمی و متقاضیات تبدیل وضعیت را به هیات اجرایی جذب آن دانشگاه محول کرده است."

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است: "مقتضی است پس از تایید صلاحیت علمی متقاضیات تبدیل وضعیت در هیات ممیزه آن دانشگاه / هیات ممیزه مرکزی، صلاحیت عمومی متقاضیان مربوط در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی مطرح و به همراه مستندات، نظریه حراست و نظریه وزارت اطلاعات در هیات اجرایی جذب آن دانشگاه / موسسه مطرح و تصمیم گیری شود."

همچنین شرایط تبدیل وضعیت برابر مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و لازم است یک نسخه از حکم صادره مربوط به تبدیل وضعیت را به همراه رای هیات ممیزه دانشگاه / هیات ممیزه مرکزی، نظریه حراست، وزارت اطلاعات و رای هیات اجرایی جذب به مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت ارسال کنند.

کد مطلب 2378193

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