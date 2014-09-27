واگذاری بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان هیات علمی به دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت در این بخشنامه یادآور شده است: "در راستای سیاست تمرکز زدایی و واگذاری انجام امور اجرایی به دانشگاهها، هیات مرکزی جذب در جلسه مورخ 16 شهریورماه بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انجام تعهدات به صورت هیات علمی و متقاضیات تبدیل وضعیت را به هیات اجرایی جذب آن دانشگاه محول کرده است."

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است: "مقتضی است پس از تایید صلاحیت علمی متقاضیات تبدیل وضعیت در هیات ممیزه آن دانشگاه / هیات ممیزه مرکزی، صلاحیت عمومی متقاضیان مربوط در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی مطرح و به همراه مستندات، نظریه حراست و نظریه وزارت اطلاعات در هیات اجرایی جذب آن دانشگاه / موسسه مطرح و تصمیم گیری شود."

همچنین شرایط تبدیل وضعیت برابر مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و لازم است یک نسخه از حکم صادره مربوط به تبدیل وضعیت را به همراه رای هیات ممیزه دانشگاه / هیات ممیزه مرکزی، نظریه حراست، وزارت اطلاعات و رای هیات اجرایی جذب به مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت ارسال کنند.