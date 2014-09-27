تماس 5 میلیون تهرانی با 110 / اعزام پلیس به 2 میلیون تماس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلي کريمي اعلام کرد: در نيمه نخست سال جاري، 5 ميليون و 447 هزار و 645بار تلفن مرکز فوريت هاي پليسي 110 تهران بزرگ از سوي شهروندان به صدا در آمد که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش داشته است.



وي با اشاره به اينکه از اين تعداد تماس، يک ميلون و 826 هزار و 977 تماس به عمليات پليسي منجر شده است، گفت: افزايش توان عملياتي پليس در مقابله با جرايم و حضور به موقع آنها، موجب افزايش احساس امنيت در جامعه مي شود.



جانشين رييس پليس پايتخت به تعامل مطلوب شهروندان با پليس اشاره کرد و گفت:827 هزار و 124 مورد از تماس ها به راهنمايي و دريافت اطلاعات مردم از پليس منجر شده است.



کريمي با بيان اينکه مردم، نيروي انتظامي را ملجأ و پناهگاه مطمئني براي حل مشکلاتشان مي دانند، تصريح کرد:پليس پايتخت همواره پاسخگوي مطالبات و خواسته هاي به حق شهروندان تهراني در حوزه مسايل انتظامي، ترافيکي، انضباط اجتماعي و طرح هاي امنيت محله محور است.



جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ از کاهش 33 درصدي سرقت و 21درصدي تخلفات راهنمايي رانندگي در شش ماهه گذشته خبرداد و به شهروندان خصوصاً خانواده ها توصيه کرد:هرگونه موارد مشکوک را به سرعت با مرکز فوريت هاي پليسي در ميان بگذارند تا در کمترين زمان ممکن اقدام قانوني با آن صورت پذيرد.