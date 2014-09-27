جایزه دونوسیتا در دست بنیسیو دل تورو 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، بنسیو دل تورو بازیگر مشهور پیش از اکران جدیدترین اثر سینماییاش با عنوان «اسکوبار: بهشت گمشده» جایزه دونوسیتا را در جشنواره سن سباستین دریافت کرد.
این بازیگر برنده جایزه اسکار که زاده پورتوریکو است، جایزه فستیوال سن سباستیان را دیروز جمعه برای یک عمر تلاش دریافت کرد.
وی در هنگام دریافت این جایزه گفت: می خواهم این جایزه را به بخشی از سرزمینی که از آنجا میآیم اهدا کنم، جایی که در آنجا زاده شدم، جایی که یاد گرفتم سنگ پرت کنم و برای اولین بار به من سنگ پرت شد. جایی که یاد گرفتم به استقبال خطر بروم و یاد گرفتم که کارها را فقط برای انجام دادنشان انجام ندهم.
خورخه پروگوریا کاگردان-بازیگر کوبایی با اهدای این جایزه به دل تورو از وی به عنوان یک حرفه ای شورشی (در بازیگری) یاد کرد.
پس از اهدای جایزه، جدیدترین فیلم دلتورو با عنوان «اسکوبار: بهشت گمشده» که ساخت کمپانیهای چپتر تو و راکسبری است به نمایش درآمد تا پایاندهنده بخش انتخابی این فستیوال با عنوان بخش مرواریدها باشد.
او پیش از این نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود و در سخنانش به بازیگرانی که پیش از وی درخشیده بودند ادای احترام کرد. او از استیون سودربرگ برای ساخت فیلم «چه» نیز تشکر کرد و آن را فیلمی غیرهالیوودی نامید.
وی تاکید کرد که یک بازیگر باید حافظه کوتاه مدتی داشته باشد زیرا مدام بازگشتهای به گذشته به وجود میآیند و نمیتوان دستخوش آنها شد.
فیلم «اسکوبار» که توسط آندرآ دی استفانو نوشته شده است، داستان جوان موجسواری به نام نیک را تعریف میکند که هنگام بازدیدش از برادرش با دختری زیبا آشنا میشود و فکر میکند با علاقهاش به او وارد بهشت شده است، البته تا وقتی که عموی او یعنی پابلو اسکوبار را ملاقات میکند.
دلتورو برای نقشآفرینی در فیلم «قاچاق» استیون سودربرگ برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و برای حضورش در فیلم «21 گرم» الخاندرو گونزالس ایناریتو نامزد دریافت اسکار شده است. دلتورو در فیلم بیوگرافیکی چهگوارا با عنوان «چه» با سودربرگ همکاری کرد و این بار موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر در مراسم اختتامیه نخل طلای کن شد و سال بعد نیز در جوایز گویای مادرید همین جایزه را از آن خود کرد.
جشنواره سن سباستین که از تاریخ نوزدهم شروع شده، امروز بیست و هفتم سپتامبر به کار خود خاتمه میدهد.
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