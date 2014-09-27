جبهه باطل با مطالبات عدالتخواهانه ایران کنار نمی آید/ غرب مذاکرات را برای منافع خود می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی در مراسم تجلیل از مدیران و روسای دستگاه های دولتی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن جلسات فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) برگزار شد اظهار داشت: برکات فرهنگ دفاع مقدس برای ما تمام نشدنی است و حقیقتا خون شهدا ثمره ای بی پایان دارد.

وی ادامه داد: دور اندیشی های امام (ره) و صلابت و شجاعت ایشان در رهبری ملت ایران به گونه ای بود که با ایمان راسخ پیروزی و بالندگی نظام اسلامی و ایران عزیز را می دیدند و همین باعث شده بود رزمندگان اسلام به چیزی جز سربلندی کشور نیاندیشند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) اظهار داشت: امام (ره) هیچگاه شعاری سخن نمی گفت و حرفی که می فرمود حقیقتا به آن ایمان داشت. وقتی که فرمودند دفاع مقدس برای ایران سراسر برکت بود امروز نتیجه اش مشخص می شود که این برکت چیست و امام چه افقی را می دیدند.

وی افزود: امروز می بینیم که برکات دفاع مقدس کشور ما را چون آهن آبدیده کرده است و ملت ما پس از آن پیروزی عظیم روز به روز متحد تر از گذشته پیش می روند.

ریحانی ادامه داد: خودکفایی که جنگ از بعد نظامی به کشور ما داد هم بی نظیر است. امروز از نظر تسلیحات پیشرفته نظامی ما از بسیاری قدرت های دنیا جلو تر هستیم. گرچه دستاورد اصلی جنگ این بود که ما بدانیم تکیه بر سلاح ایمان از هر پیزی مهم تر است.

سردار ریحانی با اشاره به اینکه دشمن و جبهه نا حق با ما کنار نمی آید اظهار داشت: مذاکره با دشمن نشان از حسن نیت ایران است و گرنه همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند گفتگوی جبهه باطل همان دستکش مخملی روی دست توطئه گر است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم تصریح کرد: اتفاقات وریه و عراق یک تهدید بود که با درایت رهبر انقلاب به یک فرصت بی نظیر برای ایجاد جبهه به هم پیوسته مقاومت تبدیل شده است. همین نقش برجسته ایران بود که دشمن را به تکاپو انداخت تا پوستین بدلی مبارزه با داعش را بپوشد.

وی در پایان از همه مدیران و مسئولان خواست که با همان روحیه دوران دفاع مقدس در میدان خدمت به مردم فعال و ایثارگر باشند و با حوصله صبر در رفع مشکلات مردم کوشش کنند.

گفتنی است پس از این مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس انجام شد.