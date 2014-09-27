به گزارش خبرنگار مهر، خط خوب تنها به معنایِ خوش خط نوشتن نیست، بلکه در درجۀ نخست، تأکید بر درستنویسی است. درستنویسی خط فارسی بر مبنای چگونگی قرارگیری تک تک واژهها روی خطهای کاغذ است و بهترین راه درست نوشتن آن است که از همان ابتدا که خواندن و نوشتن را میآموزیم، درستنویسی را هم بیاموزیم.
مؤسسۀ انتشاراتِ قدیانی، مجموعۀ 4 جلدی «آموزش و تمرین زیبانویسی برای پیش دبستانیها» را مطابق با طرح ملی زیبانویسی، در آغاز سال تحصیلی جدید روانۀ بازار کتاب کرد.
دانشآموزانی که وارد فضایِ پیشدبستانی میشوند، تازه میخواهند خواندن و نوشتن را بیاموزند و این آموختن را با قلم و کاغذ آغاز میکنند. به غیر از آشنایی با شکل اصلی حروف، بهتر آن است که طرز زیبا نوشتن را بیاموزند. از این جهت، به مرور زمان دست خط بهتری پیدا خواهند کرد و در کنار تشویق و ابراز نظر مطلوب اطرافیان، علاقه به بهتر نوشتن و درست نوشتن را که هر دو در آیندۀ تحصیلی و کاری تک تک دانش¬آموزان تأثیرگذار است، خواهند داشت.
رضا تبریزی (وحید)، مؤلف کتاب، اینگونه به معرفی این مجموعه میپردازد: «مجموعۀ 4 جلدی آموزش و تمرین زیبانویسی برای پیشدبستانیها به صورت الگوهای مبتنی بر خط نستعلیق تحریری (خط نستعلیق، خط ملی کشور) و پرهیز از آموزش مستقیم و قواعد خوشنویسی در دبستانهاست. ... تجربههای بسیار ارزشمند کارشناسان، آموزگاران و در نهایت بومیسازی این طرح منجر به ارائۀ راهکار جدید و ساده با قابلیت اجرای فراگیر در سطح کشور است .
در ادامه، رضا تبریزی به این مورد اشاره میکند که این مجموعه به عنوان پیش نیاز فرآیند آموزشی مجموعۀ 8 جلدی زیبا بنویسیم، براساس برنامههای موجود آموزشی در کشورهای پیشرفته تدوین شده است.
مولف مجموعه کتابهای «زیبا بنویسیم» با اشاره به اینکه متولی خط و خوشنویسی در مدارس باید یک گروه هنری باشد، نه گروه ادبیات فارسی میگوید: سالهاست که میگویند شورای خطی شکل میگیرد و در زمینه زیبانویسی دانشآموزان سیاستگذاری میکند، اما من شورای خطی ندیدهام. اگر قرار است بچهها مهارت نوشتن را یاد بگیرند، باید یک گروه هنری چنین کاری را انجام دهد، نه گروه ادبیات فارسی که فقط به دنبال املای کلمات است. چطور پدران ما میتوانستند از یک قالب ثابت استفاده کنند، اما بچههای ما هر کدام به یک سبک و شیوه مینویسند؟
تبریزی اینکه بحث زیبانویسی، کاربردی کردن خط نستعلیق تحریری است، اشاره و بیان میکند: از سالها پیش بر آن شدیم تا کتابهای زیبانویسی را در مدارس اجرایی کنیم. برای این کار لازم بود ابتدا معلمان با اصول زیبانویسی آشنا شوند و بعد این روشها را به دانشآموزان خود آموزش دهند، در این کتابها روش نوشتار بر اساس الگونویسی است به این معنی که بچهها حتی خود معلمان خطوط کمرنگ را پررنگ میکنند و با این روش شیوه درستنویسی را فرا میگیرند.
وی نبود خط زمینه را یکی از مشکلات بزرگ کتابهای درسی دانست و افزود: خط ما باید کاربردی شود و یکی از راهها برای کاربردی کردن خط فارسی استفاده از خط زمینه است. در سالهای 1310 پدران ما یک خط نستعلیق زیبا داشتند، حالا تضاد خطوطی که پیش چشم بچههاست، باعث شده هر کدام به گونهای متفاوت با دیگری بنویسند.
مؤسسۀ انتشارات قدیانی، کتاب «آموزش و تمرین زیبانویسی برای پیش دبستانیها» را در 4 جلد،هر جلد 36 صفحه مصور در تیراژِ 3300 نسخه و قیمت هر جلد 5000 (پنج هزار تومان)روانۀ بازار کتاب کرد.
نظر شما