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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۵

تصادف مرگبار اتوبوس با تیر چراغ برق

تصادف مرگبار اتوبوس با تیر چراغ برق

تصادف اتوبوس با تیر چراغ برق مرگ راننده آن را رقم زد.

جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه گفت: ساعت 6 و 40 دقیقه صبح شنبه حادثه برخورد اتوبوس با تیر چراغ برق به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان دو ایستگاه خود را به محل حادثه در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج بعد از آزادگان رساندند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه اتوبوس قدیمی به دلیلی نامعلوم از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد با گاردریل به شدت با تیر چراغ برق برخورد کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطر نشان کرد؛ آتش نشانان با تجهیزات هیدرولیکی اقدام به برش قطعات اتوبوس کرده و راننده را خارج کردند. امدادگران اورژانس پس از معاینه راننده 50 ساله مرگ او را تایید کردند. این عملیات ساعت 7 و 1 دقیقه به پایان رسید.

کد مطلب 2378270

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