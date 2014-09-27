آغاز ثبت نام هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میرمجید قریشی اعلام کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ترویج سنت حسنه ازدواج در میان جوانان به ویژه دانشجویان فرهیخته و تحکیم بنیان خانواده و مهارت افزایی زوج‌های دانشجو و با تأکید بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی، در دانشگاه‌های سراسر کشور ثبت نام هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی از امروز شنبه 5 مهر ماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. بر این اساس زوج‌های دانشجوی متقاضی حضور در این برنامه‌ها که تاریخ عقد آنها از 92/07/01 لغایت 93/07/30 می باشد می‌توانند با مراجعه به سایت nahad.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی تأکید کرد: امسال نیز همچون سال های گذشته هدیه ویژه مقام معظم رهبری به زوج های دانشجو در قالب سفر زیارتی 3 روزه مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

حجت الاسلام قریشی اعلام کرد: باتوجه به دیدار اخیر دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان و تأکید معظم له به ضرورت سیاستگذاری برای ترغیب دانشجویان به ازدواج،ستاد ازدواج دانشجویی ویژه‌ برنامه‌هایی را برای ترویج ازدواج در بین دانشجویان مجرد در نظر دارد.

گفتنی است پیش بینی می‌شود امسال حدود 50 هزار زوج دانشجودر این طرح شرکت نمایند. طی چند سال برگزاری ازدواج دانشجویی، پایداری بالا و وجود کمترین میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی در آمارهای رسمی ارایه شده، مشاهده می‌شود.

معاون فرهنگی، سیاسی نهاد افزود: یکی از مهمترین دلایل پایین بودن آمار طلاق در میان مخاطبان طرح ازدواج دانشجویی شرکت در دوره‌های مهارت افزایی و انتخاب آگاهانه است و برای این اساس طرح دوره‌های مجازی آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج طراحی و در آینده نزدیک ارائه خواهد شد همان گونه که در تابستان گذشته حدود 15 هزار دانشجوی مجرد در دوره‌های آموزشی قبل از ازدواج شرکت کردند.

همچنین در سال گذشته و طی برگزاری هفدهمین دوره ازدواج دانشجویی (طرح همسفر تا بهشت) به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حدود 25 هزار زوج دانشجو از بهمن ماه سال 92 تا پایان اردیبهشت 93 به مشهد الرضا (ع) مشرف شدند و از ویژه برنامه‌های زیارتی، فرهنگی،‌آموزشی و گردشگری بهره‌مند شدند.